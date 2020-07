Esperan audiencia en la Corte de EU Migrantes subsisten con trabajo temporal

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Desde hace un mes, Nicol se encarga de monitorear todos los días la salud de sus compañeros migrantes para evitar un brote de Covid-19 dentro del albergue Pan de Vida, donde forma parte del programa de trabajo temporal “Cadena de Cuidados”, en el que participan 70 migrantes en Ciudad Juárez.

Hasta hace un año Nicol estudiaba Informativa en Honduras, donde su mamá era maestra, pero ambas tuvieron que huir al ser amenazadas. Luego, al llegar a Juárez fueron secuestradas, lo que le ha provocado depresiones y ansiedad, confesó.

“Aquí he aprendido y me ha ayudado a tranquilizarme cuando me pongo mal”, confesó la mujer de 18 años, quien fue retornada de Estados Unidos bajo el programa “Permanecer en México” o “Quédate en México”, de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés).

“Cadena de Cuidados” es un proyecto impulsado por el Consejo Estatal de Población (Coespo) incorporado al Plan Emergente de Ocupación Temporal implementado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en el que participan 70 personas migrantes, del 22 de junio al 22 de agosto.

A cambio de 200 pesos diarios, los migrantes se encargan de apoyar en sus propios albergues, en áreas de la salud, cocina, mantenimiento, limpieza, recreación, cultura y educación, informó Dirvin García, coordinador del Centro de Atención Integral para Migrantes (CAIM).

Todos se encuentran desde hace meses en los albergues “Pan de Vida”, ubicado en Anapra; “El Buen Samaritano” en la colonia Luis Echeverría; “Espíritu Santo” en Héroes de la Revolución, y “San Matías”, situado en la colonia San Felipe del Real.

Para la realización de este programa se invirtieron 840 mil pesos otorgados por parte del Gobierno del Estado, se informó.

Además de apoyar a sus compañeros y relajarse, Nicol narró que el dinero que le pagan le sirve para comprar alimentos, ya que, aunque cada semana les entregan una despensa en el albergue, a veces quieren comprar otros ingredientes.

Sus labores consisten en tomarles la temperatura, tomar la presión y detectar posibles síntomas de Covid-19 en el resto de los migrantes, quienes al igual que ella esperan su próxima audiencia ante la Corte de Inmigración de El Paso.

“Mi mamá está alegre (por el trabajo que realiza), porque yo he tenido recaídas de depresión y de ansiedad. Porque aquí nos secuestraron… he tenido recaídas cuando miro a los policías o algo que me recuerda eso. Los policías llegaron ahí, los miraban y no hacían nada, ellos sólo negociaban dinero”, relató la mujer centroamericana cuya familia tuvo que pagar su rescate y ahora es apoyada por psicólogos a través de videollamadas.

Protegida con guantes, una bata, cubrebocas y un gorro quirúrgico, Nicol comentó que su primera audiencia en la corte la tuvieron el 13 de enero, pero debido a la pandemia de coronavirus les pospusieron la segunda para septiembre, aunque debido a las nuevas medidas anunciadas el lunes no sabe si para entonces Texas estará en etapa 3 y Chihuahua en color amarillo para que puedan reabrir las cortes.

Nicol fue capacitada por José Luis Alvarado un enfermero de 27 años, originario de Nicaragua, quien el 5 de julio cumplió un año en el albergue ubicado en la colonia La Conquista, donde en cuatro meses se convertirá en padre, ya que ahí conoció a una migrante originaria de Guatemala.

José Luis también forma parte del programa “Cadenas de Cuidados”, además de que forma parte de un programa de la organización Derechos Integrales en Acción, lo que le permite poder cuidar la salud de otros migrantes mientras mantiene la esperanza de lograr el asilo político en Estados Unidos, después de haber salido de Nicaragua por represión de su Gobierno.

Acompañados de Ismael Martínez, director del albergue Pan de Vida, José Luis, Nicol y 12 migrantes más explicaron las labores que realizan en el albergue por el que han pasado más de mil 800 migrantes, 136 de los cuales se encuentran alojados actualmente.

Marcia López, originaria de Nicaragua, llegó hace nueve meses con su esposo y sus dos hijas de 14 y cuatro años a Ciudad Juárez, a donde fueron retornados por las autoridades de Estados Unidos. Y desde hace un mes se dedica a realizar actividades recreativas todos los días con los migrantes más pequeños del albergue.

En espera de material que les donará la organización estadounidense Abara, Marcia juega con los niños cada tarde, lo cual realiza después de realizar el trabajo que tiene que hacer en la casita donde vive dentro del albergue con cuatro familias más.

De acuerdo con el pastor Juan Fierro, también participan 18 migrantes del albergue El Buen Samaritano como promotores de la salud, dando clases a los menores, en la seguridad del lugar y en otras actividades.

