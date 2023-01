Esperan albergues apoyo de organizaciones a migrantes

Ciudad Juárez.— El Gobierno de Estados Unidos continuará recibiendo migrantes a través de excepciones humanitarias al Título 42, pero será a través de la aplicación móvil gratuita CBP One, por lo que líderes de albergues de Ciudad Juárez esperan el apoyo de organizaciones hacia los migrantes.

Durante octubre y noviembre –los primeros dos meses del año fiscal 2023–, 4 mil 214 migrantes de México y otras nacionalidades ingresaron a Estados Unidos por un puente internacional, con apoyo de distintas organizaciones de ambos lados de la frontera e instancias locales, en busca de un “parole” o una excepción humanitaria al Título 42, pero todavía deben enfrentarse a un proceso en el que deben demostrar a un juez de inmigración su vulnerabilidad en su país de origen.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las estadísticas oficiales, durante el año fiscal (AF) estadounidense 2021 –de octubre de 2020 a septiembre de 2021– la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) procesó a 7 mil 356 migrantes bajo el Título 8 en su Oficina de Campo de El Paso, y en el AF 2022 –de octubre de 2021 a septiembre de 2022– la cifra fue de 12 mil 764 personas.

El pasado 5 de enero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que “para facilitar la llegada segura y ordenada de los no ciudadanos que buscan una excepción a la orden de salud pública del Título 42, el DHS está ampliando el uso de la aplicación móvil gratuita CBP One para que los no ciudadanos programen los horarios de llegada a los puertos de entrada”.

El Gobierno de Joe Biden destacó que las personas no necesitan estar en la frontera para programar una cita, por lo que pueden hacerlo desde cualquier parte de México.

Sin embargo, que el proceso humanitario se realice a través de una solicitud por medio de una aplicación será complicado para quienes no cuentan con un celular en el que puedan descargarla, que no sepan leer o que no hablen español.

“¿Cómo el migrante va a entrar a Internet?, ¿trae celular? Aunque traiga celular, gente que no sabe leer o que traen una ‘galletita’. Ya aparte del albergue, vas a tener que tener alguien jurídico o alguien que te ayude para que ponga todas esas aplicaciones para poder ayudar, si no también será otra puerta que se abre para ‘polleros’, para estafadores”, dijo el sacerdote Francisco Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante.

Dijo que el obispo José Guadalupe Torres Campos ya envió una carta a la organización estadounidense de abogados de la Red Católica de Inmigración Legal Inc. (Clinic, por sus siglas en inglés), para que envíen a un abogado a Juárez a apoyar a las aproximadamente 400 personas que aloja continuamente la Casa del Migrante, por lo que esperan una respuesta positiva.

El pastor Juan Fierro, director del albergue El Buen Samaritano, en el cual actualmente se alojan 73 personas, dijo que hasta ayer no tenían conocimiento de cuándo comenzaría funcionar la aplicación para las excepciones a Título 42, pero recordó que siempre las organizaciones acuden a apoyar a los migrantes.

Rosa Mani Arias, coordinadora de la Red de Albergues Somos Uno por Juárez, recordó también que en otros fenómenos migratorios, como el fin del programa Quédate en México, una organización apoyó a los solicitantes de asilo, por lo que dijo esperar que se vuelva a recibir la ayuda.