Esperan al BRT-2 para embellecer el Centro

Ciudad Juárez.- Una vez que terminen las obras de la segunda ruta troncal (BRT-2) en el Centro de la ciudad, empezarán los trabajos de embellecimiento en la zona, como la rehabilitación de la 16 de Septiembre y Plaza de Armas, aseguró ayer el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, tras hacer un recorrido por el primer cuadro de la ciudad.

El presidente municipal, acompañado del director de Regulación Comercial, Arturo Urquidi Astorga, y la coordinadora de Asesores, Daniela González Lara, recorrieron la 16 de Septiembre y Rafael Velarde, de donde se desalojó desde el lunes pasado a 450 ambulantes.

PUBLICIDAD

También visitaron la calle La Paz. Ahí no se retiró a los semifijos, pero éstos fueron ordenados para permitir la circulación de peatones y en determinado caso de vehículos de emergencia.

Durante el recorrido se observó que las calles estaban limpias, sin malos olores y con botes de basura, que por mucho tiempo estuvieron ausentes en la zona.

Algunos comerciantes se acercaron al alcalde para hacerle algunas peticiones, como regresar a las calles a vender.

Pasos deben ser para avanzar: Pérez Cuéllar

“Ha sido un avance muy importante; evidentemente hay que revisar detalles, algunos están inconformes, es natural, pero quiero seguir insistiendo en que el Centro es de las y los juarenses, no es de los comerciantes, no es del Gobierno, es de lo juarenses; pero sí creo que dimos un paso muy importante, y de ahí en adelante los pasos que demos deben ser para avanzar, no para retroceder”, declaró el alcalde.

Una vez que el Gobierno del Estado termine las obras del transporte semimasivo BRT en el Centro, empezarán los trabajos del Municipio para embellecer la 16 de Septiembre y la plaza de Armas, aseguró.

“Queríamos venir a saludar a los comerciantes, venir a ver el avance que ha hecho aquí el equipo, y estamos contentos”, manifestó Pérez Cuéllar.

En el recorrido estuvieron presentes comerciantes establecidos, como Francisco Yepo, quien dijo que éste es un rescate del Centro que se esperaba desde hace siete años. “Los comerciantes establecidos estamos muy contentos de que se está llevando a cabo este rescate del Centro Histórico, queremos un Centro Histórico digno de Ciudad Juárez”, manifestó.

Afirmó que ahora los establecidos van a colaborar con la remoción de las fachadas de sus negocios.

Suficiente, orden en La Paz

Consideró que está bien que se hayan quedado los ambulantes de la calle La Paz.

“Sería muy traumático para todo mundo haberlos quitado completamente. Estamos conscientes de que el ambulante necesita vivir, pero ordenado; sí creo que los de La Paz pueden quedarse, así como están, ordenados”, manifestó Yepo.

El alcalde, funcionarios y regidoras caminaron por la 16 de Septiembre, desde Ignacio Mariscal hasta la Juárez, para continuar por la Rafael Velarde y La Paz, hasta la Francisco I. Madero.