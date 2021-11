Esperan activistas acciones del Municipio

Ciudad Juárez.— Abel Chacón, integrante del Colectivo Peatones Heroicos, espera que sean atendidas las peticiones realizadas el pasado sábado en una caminata que sostuvieron con el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, para solucionar la problemática en materia de movilidad peatonal para las personas que transitan por las banquetas de la vía pública.

Agregó que uno de los problemas detectados en la ciudad es la infraestructura en desuso, como las casetas de teléfonos, bases de alumbrado público o semáforos viejos, que no tienen ningún uso y sólo estorban el paso de los peatones.

“Como siempre lo hemos esperado con cualquier Gobierno, pero hasta la fecha no ha pasado nada y se siguen haciendo obras y dando permisos de construcción a particulares donde no se atiende la accesibilidad en la vía pública, entonces es algo que deberían estar vigilando y garantizando su cumplimiento desde la autoridad municipal, pero históricamente no ha pasado”, expresó Abel.

Se informó que dentro de las peticiones hechas al alcalde, está ubicar espacios seguros para los peatones en las instalaciones de la ruta troncal a lo largo de la avenida Tecnológico hasta la 16 de Septiembre, con el fin de mantener el bienestar de los transeúntes.

“Una de las cosas que propusimos para consolidar el proyecto de movilidad a lo largo de la ruta BRT, pues sería muy complicado para las personas que tienen que acceder al transporte público, no tener banquetas accesibles, ni seguras. Caminando por esta avenida es muy clara la inexistencia de banquetas”, detalló Abel en entrevista.

Además, explicó que han tenido más reuniones con distintas dependencias con el objetivo de que sean respetados los derechos de los viandantes, sobre todo para las personas con discapacidad, niños y adultos mayores, los más afectados.

“Nos reunimos con la directora de Desarrollo Urbano y la Comisión de Regidores de Desarrollo Urbano, hablamos sobre la gran cantidad de domicilios particulares que han extendido sus rejas hasta el límite exterior de la banqueta, robando totalmente la banqueta de la vía pública, esto es muy frecuente verlo en calles y avenidas sin que la autoridad hasta el momento haya atendido esta situación”, manifestó Chacón.

Se destacó que en Ciudad Juárez existe un rezago brutal en infraestructura, por ello se analizarán las propuestas presentadas para crear una vía para personas con debilidad visual y rampas acordes a quienes usan sillas de ruedas.

“Esperamos que las promesas que nos dieron en la caminata vengan de acciones, se está discutiendo el presupuesto del año que entra en palabras del presidente, para atender el tema de la movilidad peatonal, entonces habrá que ver si los recursos y las acciones que se le asigne a esto realmente van a rendir resultados para los peatones”, refirió Abel.