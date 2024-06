Esperan 8 meses para ingresar a EU con cita

Hasta ocho meses para ingresar a Estados Unidos de manera regular, es el tiempo que permanecen actualmente albergadas las personas migrantes en Ciudad Juárez en espera de una cita por medio de la aplicación digital CBP One.

“Sandra”, de 24 años de edad, lleva dos meses en la Casa del Migrante en espera de una fecha para cruzar la frontera, sin poder regresar a Guanajuato debido a que es sobreviviente de un ataque con arma de fuego.

Hace un año, la madre de dos niñas pequeñas fue víctima –aparentemente circunstancial– de un ataque armado cuando caminaba en la calle y hace poco un compañero guardia de seguridad fue asesinado en un asalto mientras vigilaba un negocio, por lo que ella decidió migrar.

Dijo que trabajaba como vigilante en una zona residencial, en donde su arma para defenderse era una macana, pero el ataque que sufrió y la muerte de su amigo la llenaron de ansiedad y ya no podía vivir tranquila ahí.

“A mí sólo me daban una macana, era lo que tenía para defenderme, pero cuando mataron a mi amigo me dio miedo… y yo nunca supe quién me disparó y yo ya no estaba a gusto, ya no me sentía segura”, compartió al asegurar que esperará en el albergue hasta que puedan obtener una cita para ingresar a Estados Unidos de manera regular.

Desde hace cuatro meses, “Susan”, de El Salvador, también espera en un albergue de la ciudad una cita por medio de la app CBP One, pero todos los días sólo le indica “que siga pidiendo la cita”.

Aseguró que tampoco puede regresar a su país, debido a que huyó con su hijo de ‘Las Maras’ que la extorsionaban en su negocio y la amenazaron con hacerle daño a su hijo; sin embargo, confesó que a veces se siente frustrada cuando otras personas consiguen la cita para cruzar la frontera en semanas y otras más tardan meses albergadas.

Aunque según las autoridades de Estados Unidos, el promedio de espera es de 10 semanas, de acuerdo con los migrantes y con el pastor Juan Fierro, director del albergue El Buen Samaritano, actualmente el tiempo de espera para obtener una cita a través de CBP One por el puente Paso del Norte es desde 15 días hasta ocho meses.

Desde el 12 de enero de 2023 el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) abrió la aplicación “para facilitar la llegada segura y ordenada de los no ciudadanos”. Desde entonces, los solicitantes de asilo deben de programar su ingreso a los Estados Unidos a través de la aplicación móvil gratuita.

El 18 de enero del año pasado los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los Estados Unidos comenzaron a recibir a un total de 717 personas diarias a través ocho puertos oficiales de entrada: El Paso, Brownsville, Hidalgo, Eagle Pass y Laredo, Texas; Nogales, Arizona; y en Calexico y San Ysidro, en California. Y desde julio la cifra es de mil 450 personas recibidas cada día.

Según la Matriz de Seguimiento de Desplazamiento (DTM, por sus siglas en inglés) realizada entre enero y marzo de 2024 por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de 777 personas que permanecían entonces en Ciudad Juárez, el 93 por ciento afirmó conocer la app CBP One y el 72 por ciento dijo haberla utilizado; sin embargo, solamente 9 por ciento había tenido éxito en la obtención de la cita.

El mismo informe reveló que el 80 por ciento de las personas que utilizaban la aplicación refirieron haber decidido esperar por una cita en esta localidad. El 89 por ciento solicitó la cita por medio de su propio teléfono, mientras que 11 por ciento por medio de un teléfono prestado.

“Se advierte que el 16 por ciento de las personas refieren no saber cómo utilizar la aplicación, 2 por ciento mencionan haber experimentado dificultades al capturar información, así como 2 por ciento no pudieron tomar la fotografía de registro”, reportó la agencia internacional.

De acuerdo con la OIM, el 59 por ciento de las personas encuestadas recibieron ayuda para solicitar una cita, pero el 11 por ciento de ellas pagó por dicha ayuda.

En cuanto a la estancia en México de las personas no nacionales, el 16 por ciento llevaba entonces más de una semana y menos de un mes desde su último ingreso al país, el 14 por ciento más de seis meses en el país, el 67 por ciento entre uno y seis meses, el 9 por ciento entre seis meses y un año y el 5 por ciento más de un año.

En promedio, las personas encuestadas llevaban 111 días en territorio mexicano al ser encuestadas. El 66 por ciento aseguró no tener un destino alternativo, el 16 por ciento consideraba Canadá, 14 por ciento México, el 2 por ciento España y en menor proporción Chile, Colombia y Venezuela.

Del total de los encuestados, el 19 por ciento dijo tener interés en regresar a vivir a su país de residencia previo a su viaje. El 75 por ciento de quienes no tienen intención de regresar no podrían retomar sus actividades generadoras de ingreso en su país previo de residencia, al igual que el 24 por ciento de quienes sí regresarían a vivir. (Hérika Martínez Prado / El Diario)

