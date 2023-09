Espera presidente municipal cooperación de Ferromex

Si Ferromex cumple con su parte de no permitir el arribo de migrantes a sus vagones y el resto de las autoridades hacen su trabajo, se terminará pronto la crisis migratoria y se normalizarán las operaciones de comercio en los cruces internacionales, dijo el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

“Todo va a depender de los resultados de la reunión de la semana pasada, yo sinceramente vi muy buena disposición de las autoridades norteamericanas, de las autoridades de Migración mexicanas y de Ferromex; fue una reunión donde se habló con mucha franqueza y estoy optimista en que pronto se vaya a retomar la actividad normal, todo tiene que ver fundamentalmente con el tren, el tren es el que nos acelera la llegada de (los migrantes)”, manifestó.

Agregó que ya ha disminuido el flujo de migrantes en la ciudad y pidió a los transportistas esperar a que finalice la crisis para que puedan operar normalmente en Juárez.

“Nosotros tenemos que seguir empujando para que se resuelva, no nos conviene tener ese problema, no es bueno para la ciudad, pero afortunadamente la reunión, me parece a mí, fue exitosa, y seamos optimistas que se va a resolver y vamos a seguir siendo la potencia industrial que somos”, manifestó.

Dijo que el problema de los migrantes debe atenderse desde antes, porque aunque haya disposición del resto de las autoridades para solucionarlo, “no nos sirve mucho si llegan los trenes llenos a Savalza, por ejemplo”.

Explicó que el albergue temporal que se instalará en la colonia Anapra es una alternativa para que los migrantes no corran riesgos al quedarse en inmuebles abandonados.

Señaló que en la reunión que tuvieron la semana pasada autoridades mexicanas y estadounidenses, se acordó que el albergue será temporal y por otra parte, que Ferromex tendrá que analizar e intervenir en el tema del tráfico de personas, ya que los cientos de migrantes que llegan a Ciudad Juárez lo hacen en el ferrocarril.

Durante la conferencia de prensa semanal, el alcalde informó que el albergue temporal que se instalará Anapra contará con el apoyo de los tres órdenes de Gobierno.

El Municipio respaldará con personal y con la protección de la Secretaría de Seguridad Pública, en caso de ser necesario, mientras que el Instituto Nacional de Migración (INM) colaborará con las carpas, alimentos y lo que se requiera.

Refirió además que si Ferromex y la Guardia Nacional logran detener el flujo de migrantes hacia la frontera, se podrá disminuir la agenda antiinmigrante.

