ESPECIAL: ‘Sentí que estaba soñando’

“Querer es poder”, es la frase con la que Verónica Palma resume el éxito que logró junto a Yulisa, Luz Ester, Rosa Ángela, María Isidora y Argelia, el equipo de mujeres rarámuri que el fin de semana pasado logró el bronce en la carrera de relevos The Speed Project, de 547.17 kilómetros (340 millas) desde Los Ángeles hasta Las Vegas.

“Lo logramos; después de tantas horas, después de todo el camino, de la lluvia, pudimos llegar. Yo sentía ganas de llorar de felicidad, de alegría, de que le echamos ganas como un equipo. Yo lloré, me llegó mi sentimiento de alegría ya cuando íbamos llegando al letrero”, narró ayer la habitante de la colonia Tarahumara de Ciudad Juárez.

Recordó que antes de comenzar la competencia las seis rarámuri se hicieron una promesa: “Así como llegamos juntas desde México, vamos a llegar juntas a la meta”, por lo que después de 52 horas y 22 minutos en los que cada una corrió más de 91 kilómetros, aunque algunas se perdieron en el camino como le ocurrió a ella dos veces, lograron llegar juntas al icónico letrero de Las Vegas, en donde celebraron abrazadas con sus tradicionales huaraches y sus coloridos vestidos.

“La gente estaba emocionada… nos echaron porras y gritaron con nosotros, celebraron con nosotros, y no nos conocían”, relató la rarámuri que nació hace 34 años en la comunidad Mesa de Papajichi, municipio de Guachochi, pero que a los 13 años llegó a vivir a esta frontera.

La historia de Vero Palma, habitante de Ciudad Juárez; Luz Ester Nava, de Chihuahua y Yulisa Fuentes, Rosa Ángela Parra, María Isidora Rodríguez y Argelia Orpinel, de Guachohi, quienes conformaron el equipo “Ra Ra Raaaaaa”, llenó de orgullo a todo el país, ya que no sólo corrieron con sus “pies ligeros”, también lo hicieron con el corazón bajo el sol, la lluvia y durante las madrugadas.

Cada una de las mujeres, entre 27 y 47 años de edad, corrió su turno sin parar, como lo hacen cuando corren para llevar a sus hijos a la escuela o para ir a trabajar.

“Yo la verdad no pude entrenar mucho, no pude entrenar todos los días porque tengo que trabajar y porque cuido a mi abuela enferma, que no puede caminar… yo les pregunté a ellas cómo se habían preparado y algunas me dijeron que tampoco pudieron entrenar, pero que entran a trabajar muy temprano, que tienen que llevar a los niños lejos a la escuela o que tienen que ir por leña”, contó.

Recordó que cuando vivía en la Sierra Tarahumara andaba descalza porque su abuelo no tenía para comprarles huaraches, por lo que así corría. Y aunque dejó de correr al llegar a la ciudad, cuando tenía 21 años vio en la televisión la convocatoria para una carrera pedestre.

“Mi primera –carrera– fue en 3 kilómetros. Dije: me voy a acercar a ver si me dejan correr, me daba mucha pena porque sentía que me iban a sacar de ahí. Y corrí al último, así con pena. Y se me hizo muy poquito, llegué pronto. Cuando participé en la segunda es donde me subo al pódium, yo no tenía idea de qué era eso, no sabía por qué me estaban hablando allá arriba y se acercó una de las mamás de las corredoras, diciéndome: ‘es que ganaste, tienes que estar allá arriba’ y subí”, relató.

‘Ya mero llegamos’

En agosto del año pasado participó en los Juegos Master Indígenas en Ottawa, Canadá, y este año fue convocada por la corredora Ángela Guzmán para participar en la carrera de relevos, por lo que se encargó de reunir a las seis integrantes de su equipo.

Uno de los momentos más significativos de la competencia fue cuando estaban a punto de llegar a Las Vegas. Era de madrugada y las luces de la ciudad se acercaban a cada pisada.

“Yo les decía: Ánimo chicas, ya mero llegamos, se ven las luces. Y luego me tocó relevar a mí, a las 4:00 de la mañana, y veo que ya poco a poco se veían más y ya me dicen que ya sólo faltan 7 kilómetros, fue algo increíble”, compartió quien sólo pudo dormir tres horas durante toda la competencia, debido a los nervios, la espera de su turno y a que se mantenía animando a sus compañeras.

Cada una de las participantes cosió a mano su vestido tradicional, para poder correr lo más cómoda posible. Todas comenzaron también con huaraches de plástico, pero debido a la fuerte lluvia que cayó mientras corrían, sus vestidos se les mojaron y sus huaraches las podían hacer resbalar.

Vero fue la encargada de explicarles que tenían que usar shorts y playeras mientras se secaban sus faldas y sus blusas, porque además de que mojadas eran más pesadas, las podían hacer atorarse y caer. Finalmente, todas aceptaron, aunque dos de ellas no pudieron usar tenis porque no llevaban y no les quedaron los de las demás.

“Yo les decía que teníamos que hacerlo, porque teníamos que terminar y si no nos íbamos a quedar en el camino. Ya en el último kilómetro –nuevamente con los trajes tradicionales– nos reunimos para llegar juntas a la meta y celebrar juntas. Ahí es donde yo no pude contener mis lágrimas porque me daba mucha emoción”, recordó.

‘Es como seguir soñando’

Después de una semana de viaje, Vero regresó ayer a Ciudad Juárez, en donde la esperaban sus dos hijos, de 13 y 18 años de edad, así como sus compañeros de la Dirección General de Desarrollo Social del Municipio, en donde trabaja desde hace un año en Atención a Pueblos Originarios.

“Es como seguir soñando, desde que entré sentí que estaba soñando”, dijo a sus compañeros, quienes adornaron el pasillo con globos, le compraron dos pasteles y le cantaron para celebrar su logro. “Hermoso cariño”, “A la antigüita”, “Contigo aprendí” y “Cuando era un jovencito” fueron las canciones que entonaron acompañados de dos guitarras y buenos deseos para su campeona, quien una vez más demostró que ser mujer, ultramaratonista, madre y trabajadora es difícil, pero “querer es poder”.

La siguiente meta

La próxima carrera a la que fue invitada será de 10 kilómetros y se llevará a cabo el próximo 28 de mayo en Baja California Norte, mientras tanto guarda su medalla de tercer lugar, la cual simula una moneda de casino, en una caja de mariposa en donde atesora sus logros.

“Me gustan mucho las mariposas, porque he visto cuando ya no tienen casi alas y parece que ya no pueden más y luego siguen volando”, explicó quien se ha sentido así en las carreras, pero sus pies le han permitido “volar” hasta la meta. (Hérika Martínez Prado / El Diario)

hmartinez@redaccion.diario.com.mx

Se prepara Vero para su próxima carrera, el próximo 28 de mayo en Baja California Norte

Edad: 34 años

Estatura aproximada: 1.55 m.

Peso aproximado: 60 kilos

Lugar de nacimiento: Mesa

de Papajichi, Guachochi

Vive en Juárez desde los 13 años

Primera competencia:

a los 21 años

Verónica Palma y su equipo ganaron bronce en carrera de relevos desde Los Ángeles hasta Las Vegas

EL EQUIPO

Verónica Palma (Ciudad Juárez)

Luz Ester Nava (Chihuahua)

Yulisa Fuentes (Guachohi)

Rosa Ángela Parra (Guachohi)

María Isidora Rodríguez (Guachohi)

Argelia Orpinel (Guachohi)

• Llegaron a la meta en

52 horas y 22 minutos

• Cada una corrió más de

91 kilómetros