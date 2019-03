Especial: Rompen esquemas

Algunos consideran que la maternidad o la vida familiar pueden limitar el compromiso con el trabajo; sin embargo, no hay nada más alejado de la realidad.

Hoy en día cada vez se encuentran más mujeres en el mercado laboral, hombro a hombro trabajando con los hombres con el objetivo de llevar mejores productos y servicios a los clientes y consumidores.

En esta frontera existen ejemplos de mujeres comprometidas que combinan el trabajo de una casa con la labor dentro de una empresa, tarea que dicen, no es fácil.





Halla estabilidad como despachadora de gasolina

Ana Isabel Zambrano Ramos ha dedicado una década de su vida a trabajar como despachadora de gasolina en una estación ubicada en la avenida Rafael Pérez Serna y Hermanos Escobar.

La mujer de 49 años encontró en este empleo una forma digna y segura de trabajar después de que en la crisis económica que esta frontera vivió en el 2009, fue liquidada en varias maquiladoras donde se desempeñaba como operadora de producción.

“A maquila que iba, maquila que me recortaban. En apenas unos meses me liquidaron como de cuatro empresas y mejor me vine a pedir trabajo aquí a esta gasolinera, donde el ambiente es más estable”, dijo.

También fue la necesidad de llevar el sustento a casa, donde vive con sus tres hijos, lo que la animó a romper con los estereotipos de género y desempeñar un trabajo que hasta hace poco era considerado solamente para hombres.

Además de despachar combustible, revisa los niveles de aceite y de aire en las llantas de los vehículos de los clientes, lo que le ayuda a su vez a sacar un dinero extra con las propinas.

Con un día de descanso por semana, Ana Isabel labora en la estación de seis de la mañana a dos de la tarde, para después llegar a su casa a cumplir con su rol de mamá.

“Llego haciendo comida, lavando, planchando y a ayudarles a mis hijos con sus tareas”, apuntó.









Líder de Operaciones Tecnológicas en América Latina

Otro ejemplo de mujer trabajadora es María Elena Escárcega, vicepresidenta de Tecnología para las Operaciones Globales de Genpact y egresada de la carrera de Administración en el Tecnológico de Juárez.

La juarense inició su carrera profesional en la industria en el año de 1994 como asistente de gerente general en una fábrica.

Platicó que en sus inicios también trabajó en Atención al Cliente, después escaló a gerente de Cuenta, de Servicios, de Tecnología y de Operaciones.

A Genpact llegó en 2007 y en 2014 se convirtió en la líder de Operaciones Tecnológicas en Latinoamérica, en 2016 le ampliaron el puesto a Europa y finalmente en 2017 asumió el liderazgo a nivel mundial.

Desde aquí supervisa las operaciones de Brasil, Guatemala, México, Rumania, Polonia, Londres, China, Japón y Filipinas, donde Genpact tiene presencia.

Sin embargo, llegar hasta ese nivel que no fue una tarea fácil pues anteriormente las mujeres no tenían las mismas oportunidades que existen hoy, aunque ha sido su pasión y determinación las que le han abierto paso en un sector lleno de adversidades.

“El viaje no ha sido fácil, ya ahora es más sencillo porque hay más educación, más apertura y entendimiento de la equidad de género en el trabajo, pero cuando yo inicié era muy difícil infiltrarse en posiciones gerenciales en el aérea de Tecnología, siempre ha estado compuesto por hombres y hasta la fecha no tenemos la suficiente representación de la mujer en el área gerencial”, dijo.

“Me costó el doble de trabajo generar confianza en mí misma y dejar que mi voz se escuchara en las juntas de staff porque la tendencia es minimizar la opinión de la mujer y para mí fue imponerme con resultados y demostrar que mi opinión tenía una validez”, añadió.





La primera en tener cargo de gerencia





María Aracely Tarango Martínez es otra de las mujeres destacadas y admiradas no sólo por sus compañeras, sino también por sus compañeros.

Con 32 años dedicados a trabajar en empresas de manufactura, platicó que por un tiempo fue la única mujer en ocupar una gerencia en las plantas que Aptiv tiene en México.

“De 2008 a 2013 estuve trabajando como gerente en las plantas Río Bravo 9 y 4, donde mis responsabilidades eran cumplir con las expectativas en cuanto a costo, calidad y volumen, además de brindar un ambiente seguro para que la gente trabaje a gusto”, dijo.

Nacida en Delicias y egresada de Ingeniería Industrial en el Tecnológico de Ciudad Juárez, platicó que fue poco hace más de tres décadas como consiguió su primer trabajo para ejercer la carrera en la empresa MagneCraft.

Después de combinar sus estudios y trabajo durante seis meses, recibió una invitación de un amigo para unirse a lo que antes era Packard Electric y aunque en un principio no quería aceptar la oferta, el salario que le ofrecieron la animó a hacerlo.

Dentro de esta compañía que después pasó a ser Delphi y hoy Aptiv, ocupó la gerencia y la superintendencia en puestos de Calidad, además de que también estuvo un tiempo asignada en el área de ventas de Michigan.

Hoy dirige el departamento de Calidad Regional de la Frontera, donde se encarga del desempeño de calidad de las plantas, aunque añadió que el puesto que más ha disfrutado fue el de gerente por la oportunidad que le brindó representar al sexo femenino.

“A mí lo que mucho me emociona es que vas representando a todas las mujeres en la compañía y vas viendo que hay camino para ellas. Es un reto de seguir haciendo las cosas bien”, dijo.