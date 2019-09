Especial: Preparan adaptación a daños irreversibles

Además de las acciones urgentes en las que debe colaborar el estado de Chihuahua para revertir algunos de los efectos del cambio climático, los cuales ya se han dejado sentir, se plantea trabajar en el proceso de adaptación para los daños que ya son irreversibles y que los chihuahuenses tendrán que enfrentar.

Felipe Vázquez, coordinador del Departamento de Meteorología y Calidad del Aire de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, encabeza las consultas públicas que se realizan en el estado en relación a este tema.

Como parte de este estudio, mencionó que los efectos que ya empiezan a observarse son la disminución de lluvias en la ciudad, cuya cantidad irtá en diminución durante los próximos años, es decir, serán más escazas y los períodos se acortarán.

“Ya elaboramos un documento base con todos los números, con todo el inventario de las emisiones a nivel estatal y una de las últimas fases es tratar de encontrar acciones muy específicas que puedan ser medibles y que sirvan para mostrar el avance que tenemos en ir reduciendo esas emisiones, pero también identificar acciones muy concretas de cómo nos vamos a adaptar a condiciones cambiantes que van a suceder porque ya no hay nada que podamos hacer”, mencionó.





Menos lluvias

Uno de los estudios que se realizón, es interpretar los modelos para los años futuros y cómo cambiarán las temporadas de lluvia. En el caso de Ciudad Juárez arrojó que la cantidad de lluvia que cae al año disminuirá y ya no será en el período de mayo a septiembre, sino que este período se acortará.

Este año, por ejemplo, no se contó con la cantidad de lluvia que estadísticamente se tenía y se concentró al final del verano, aunque esto no se establece aun como efecto del cambio climático, será un patrón que se estará observando, indicó.

“La verdad es que tuvimos dos o tres tormentitas que en volumen de lluvia no está cercano siquiera a lo que es el promedio estadístico, ese tipo de cuestiones son las que con el cambio climático se van a ir agravando”, mencionó.

Explicó además que en el desarrollo de Obra Pública, se debe tomar en cuenta lo que los hidrólogos llaman el período de retorno, es decir, la probabilidad de que una tormenta de gran magnitud pueda ocurrir cada determinado tiempo, sin embargo esos períodos están cambiando y los diseños que antes se hacían para tormentas que solo ocurrían cada 100 años, ahora se deben realizar para cada 10 años.

“Eso tiene implicaciones importantes, porque si antes se calculaban las calles, los puentes, las estructuras, canales y presas se hacían para un período de retorno de 10 años, ahora tenemos que recalcularlas a 100 años y algunas ciudades como El Paso ya decidieron cambiarlas a 500 años y la razón es que no sabemos la rapidez con la que se están acortando esos períodos de retorno, estas tormentas que ahora sucederán con mayor frecuencia”, detalló.

Dijo que es por eso que todas las obras públicas deben contar una póliza de seguro para el caso de que esta se destruya.

Una vez que concluya este documento, será público para que pueda ser consultado por toda la comunidad, según indicó.





Contaminación que genera Chihuahua

El especialista agregó que el estado de Chihuahua emite anualmente 31 mil toneladas de gases efecto invernadero, esto entre todos los sectores de energía, ganadería, transporte y otros.

“El más importante a nivel estatal es el transporte, es el que emite más gases de efecto invernadero”, mencionó.

Dijo que gracias a los bosques con los que cuenta el estado, se mitigan casi 13 mil, de esas 31 mil toneladas.

“O sea que nuestros bosques no están ayudando muchísimo y por eso es importante plantear estrategias, no solamente para no perder masa forestal, sino para incrementarla, ese es nuestro mejor sumidero de carbono, sobre todo porque nuestros bosques son perenes, a diferencia de otros bosques como en Canadá que se caen las hojas en el otoño, nuestros bosques son pinos y los pinos están verdes todo el año y eso nos permite tener reducciones prácticamente todo el año”, reiteró.

Dijo que también es necesario acelerar la transición para la reducción del consumo de gasolinas y diésel en el estado.

“La propuesta que hace el Gobierno del Estado es que, de aquí al año 2030 mantengamos un crecimiento moderado del consumo de carbono y a partir del 2030 hacer una reducción que nos lleve a los niveles de hoy, o sea que en el 2031, la cantidad de carbono que emitimos sea equivalente a la que hoy emitimos”, explicó.





No se sabe si alcanzará el tiempo

“Se estima que la cantidad de carbono que podemos quemar a nivel mundial para tener un 70 por ciento de probabilidades de que no excedamos el 1.5 grados centígrados es del orden 450 gigatoneladas y ahorita ya vamos en 300, y esto es digamos sólo para no pasar este umbral del 1.5, ahorita ya estamos prácticamente en un grado, nos queda medio grado”, mencionó.

Explicó que ese grado y medio es sumamente importante ya que a partir de ahí, las consecuencias son difíciles de revertir, es decir el derretimiento de los casquetes polares llegará a tal grado que ya no reflejarán suficiente radiación de vuelta al espacio que es lo que permite mantener enfriado al planeta.





Acciones urgentes

El especialista insistió en que los cambios que se requieren no son temas de un sexenio, sino políticas públicas a largo plazo.

En el caso del agua potable, recurso que cada vez se cuenta con menos cantidad, dijo que la población juarense desperdicia casi el 60 por ciento.

Entre las acciones necesarias se requiere infiltrar el agua de la lluvia a través del proyecto de los camellones verdes, los cuales a su vez evitarán las inundaciones, indicó.

“Tenemos crisis que tenemos que ir resolviendo ahorita, tenemos que trabajar en sistemas inteligentes en el manejo del agua potable ya”, mencionó. El transporte público también es uno de los factores que es urgente modernizar, lo cual permitiría a los ciudadanos reducir el uso del vehículo, indicó.

Entre los factores de adaptación, por las tormentas atípicas que pudieran registrarse, dijo que es necesario rehacer las presas y diques para evitar una contingencia en caso de que se lleguen a registrar.





Lo que viene

-La disminución de lluvias en la ciudad

-Períodos acortados de temporal de lluvias





Las implicaciones

-Obra pública

-Cambio de políticas públicas

-Cálculos de retorno de tormentas grandes

En cifras