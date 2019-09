Especial: De pie en la historia

Es un edificio viejo de los que aún existen por diversos rumbos de la ciudad, en especial en la zona Centro, pero en el siglo pasado albergó las primeras instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Juárez, y en la década de los 60s sirvió como sede de juzgados civiles donde se divorciaron varias personalidades del medio artístico, entre ellas la actriz estadounidense Marilyn Monroe, quien se separó de Arthur Miller en enero del 1961.

Se trata del edificio que se encuentra sobre la avenida 20 de Noviembre y Ramón Corona, a un costado de la Plaza Benito Juárez, un inmueble que se distingue porque una parte de su pared frontal es de mosaico; ahí habitan alrededor de 25 familias de quienes en alguna ocasión fueron ferrocarrileros hace ya varias décadas.

Este inmueble que ya llega a un siglo de vida, se encuentra en condiciones aceptables para vivir, según sus moradores, pero está muy deteriorado, pues no recibe el mantenimiento adecuado, a pesar de que hay una recomendación emitida por el director de la Unidad Municipal de Protección Civil, Efrén Matamoros Barraza, en la que se indica que debe recibir mantenimiento por lo menos cada año.





Un ‘viaje’ en el tiempo

Conocido inicialmente como el edificio de los ferrocarrileros, éste fue construido cerca de 1920, luego de que en 1910 llegara a esta ciudad el Ferrocarril del Noroeste, que entonces cubría la ruta a Casas Grandes, La Junta y Chihuahua; posteriormente, en 1952 se incorpora a Ferrocarriles Nacionales de México y dos décadas después deja de operar en la ruta al noroeste del estado, dice el historiador Guillermo Leos, de la Sociedad Paso del Norte por la Cultura de la Historia.

El edificio ahora situado por la Ramón Corona y 20 de Noviembre sirvió en la planta baja para oficina, pero ante las necesidades de albergar a los trabajadores ferroviarios, fue acondicionado un enorme cuarto en la planta alta, en donde se construyeron los baños y así funciono de 1950 a 1957, dice el también historiador Teodoro Montes Solórzano, de la misma Sociedad Paso del Norte.

Luego, de 1957 a 1960 albergó las primeras oficinas del Seguro Social en Ciudad Juárez; las planchas que antes eran utilizadas para poner el equipaje, ahora servían como camas para los pacientes, comenta Montes Solórzano.

Después de que deja de utilizarlo el IMSS, el inmueble le da cabida a los juzgados civiles en el período de 1960 a 1966, lapso de tiempo en el que personalidades del medio artístico aprovechan el auge de divorcios exprés en Ciudad Juárez y acuden a estas oficinas para llevar a cabo el trámite, como fue el caso de la actriz estadounidense Marilyn Monroe, quien ante el juez Miguel Gómez Guerra se separa de su tercer esposo Arthur Miller, ganador del premio Pulitzer; Miller escribió el guión de Los Inadaptados para Marilyn.

Ahora, a casi el siglo de construido, este edificio es habitado por extrabajadores ferrocarrileros y familiares de algunos de ellos que ya fallecieron; fue entregado por Ferrocarriles Nacionales de México en un ejercicio calificado como donación de activos remanentes que eran propiedad de la entonces paraestatal.

Estaba situado en la manzana 1242 en la colonia El Barreal de Ciudad Juárez, de acuerdo con los documentos mostrados por Don Manuel Francisco Gallegos.

Posteriormente fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio del 2015 el decreto para la regularización de cada una de las propiedades a los beneficiarios, de acuerdo con los documentos que éstos poseen. El trámite está a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues la paraestatal Ferrocarriles Nacionales de México dejó de existir el 4 de junio del 2001.

“Nos ganamos este derecho de que nos donaran la casa, después de tantos años de servicio en el ferrocarril”, señala Don Manuel Gallegos, quien trabajó durante 32 años en el ferrocarril Chihuahua-Pacífico, donde se desempeñó como operario forjador, actividad similar a la de un mecánico de trenes.

Por lo viejo del edificio, el mantenimiento es algo que no debe faltar, comenta Don Manuel Francisco, quien afirma que él y algunos otros de sus vecinos sí le dan el cuidado adecuado para evitar que se deteriore, pero lamenta que los moradores de la segunda planta no hagan lo mismo, y al contrario, causan problemas que repercuten en el daño a la estructura, como son las constantes fugas de agua, la falta del enmezclado en las paredes y con ello el no pintarlo.

La parte alta del inmueble es la más dañada por el tiempo, y aunque sus moradores consideran que tres recámaras, baño, cocina y sala son un espacio adecuado para que viva una familia, los problemas económicos es lo que impide darle el mantenimiento con frecuencia.

“Procuramos mantener bien la casa, no nos conviene que el edificio se nos vaya a caer, aquí estamos tranquilos y a gusto; aunque en algunas paredes se ven los ladrillos, todo está bien, no tenemos problemas”, dice Elizabeth Gallegos, quien vive en la parte alta con su esposo Sergio Madrid y sus hijos.

Tanto ella como otros moradores dicen estar tranquilos en este edificio, del que desconocen su historia, pero del que dicen es un lugar bueno para vivir. (Luis Carlos Cano C. / El Diario)