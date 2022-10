Ciudad Juárez.— Cuando se vestía para ir a trabajar, Eustacia Gaona, de 48 años de edad, sintió una bolita en un seno y aunque pensó en revisarse dejó pasar el tiempo, ignorándola con la creencia de que era un absceso de grasa, hasta que se percató de que su pezón se sumió.

Tras comenzar a preocuparse, habló con su hija y le pidió echara un vistazo. Ella de inmediato le indicó que había que buscar a un profesional.

PUBLICIDAD

“‘¡Ay, mamá! Eso ya no es normal’, me dijo y fui a hacerme una mamografía y de ahí un ultrasonido. Después me mandaron a hacerme una biopsia. El doctor, sólo con verme me dijo ‘usted tiene cáncer’, ahí empezó la lloradera, sentí muy feo, pero me dijeron ‘aquí estamos para atenderla’”, narró la fronteriza, quien luego de una lucha constante logró ganar la batalla y ahora sólo permanece bajo observación.

De acuerdo con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, en esta entidad –solamente durante 2022– a la semana 38 se habían registrado 678 nuevos casos de la enfermedad oncológica; de éstos, 160 en Juárez. Asimismo, de enero a octubre han sido documentadas 212 muertes en Chihuahua (85 en esta localidad). En dicho contexto, la mujer compartió su testimonio y expertos se sumaron a su exhorto de prevención.

“Me quedaron algunas secuelas debido a la radiación: me da dolor de cabeza y algunos bochornos, pero de ahí en más, nada, gracias a Dios”, dio a conocer quien ha pasado a través de la parte más dura de su contienda contra la patología y ahora sólo va con el doctor cada tres meses a revisiones de rutina, para así descartar que exista una metástasis, la cual implica que las células tumorales se hayan extendido.

Ahora que está de nueva cuenta en el ámbito laboral y ha podido dejar que su cabello le vuelva a crecer, Eustacia llamó a las juarenses a no rendirse, toda vez que, si bien es difícil, vale la pena aferrarse a la vida. A su invitación se sumó el secretario de la dependencia antes señalada, Felipe Sandoval Magallanes, quien apeló a la razón de la comunidad para no tener miedo del diagnóstico, pues es imprescindible para el auxilio.

“Si se detecta de manera temprana no significa muerte”, puntualizó el médico.

Asimismo, manifestó que el resto de urbes con más incidencias este año en el territorio estatal son Chihuahua capital, misma que acumula 393, además de Hidalgo del Parral, con 26, Cuauhtémoc, con 24, y Camargo, con 15. Enfatizó que nadie está exento, sobre todo el sexo femenino que suma el 98 por ciento de pacientes.

Resaltó que resulta indispensable la autoexploración y agregó que en este municipio existen tres unidades médicas con mastógrafos: Centro de Salud Águilas de Zaragoza, el CESSA Colinas y la UNEME Dedicam. Añadió que durante la administración también se habilitó el Centro Regional de Radioterapia Zona Norte y puntualizó que en el Hospital General se incorporó un sitio para ofrecer tratamiento a las habitantes.

“La Secretaría de Salud reitera su compromiso con los chihuahuenses”, destacó el funcionario, mismo que extendió sus felicitaciones a todas las personas sobrevivientes, pues, afirmó, con su voz logran inspirar a los demás.

Al llamado se sumó la doctora Mirna Beltrán Arzaga, subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud, quien apuntó que hay múltiples actividades por el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

Resaltó que desde ayer comenzaron los eventos, donde se capacitó a la población sobre el acompañamiento que deben llevar aquellos que se encuentran lidiando con el padecimiento, que –durante el pasado 2021– sumó en los 67 municipios un total de 782 chihuahuenses con ese tipo de cáncer y al menos 300 fatalidades, el 40.3% en el rango etario de mayores de 65 años, oficialmente.

Al unísono, la también médica, Leticia Ruiz González, dio a conocer que es de suma trascendencia disminuir el consumo del alcohol y del tabaco, pues están altamente relacionados. Asimismo, solicitó consumir diariamente frutas y verduras, reduciendo los alimentos ricos en grasas y los azúcares, en las bebidas. Igualmente, pidió fomentar el estilo saludable para de tal modo ganar terreno a la condición clínica.

“Podemos prevenir a tiempo, pero hay que ser valientes. Estamos haciendo un llamado hacia las mujeres, a la autoexploración y después de los 25 años debemos de tener una exploración física con un médico, acudir a los centros de salud… después de los 40 años, cada dos años, hay que estarse realizando la mastografía. Recuerden, no podemos cuidar a los demás si no nos cuidamos nosotras mismas”, comentó.

Resaltó que las interesadas pueden hacer cita para mastografía en los citados inmuebles de auxilio. El primero está entre Temozozoc y Tecpancaltzin s/n, en Águilas de Zaragoza, el teléfono (656) 843-8075; el segundo en calle Zacatecas, colonia Colinas de Juárez s/n, (656) 170-3629; y el último en avenida Fundadores de América #4238, en Senderos del Sol. Puede llamarse al (656) 629-3300, extensión 54610.

En 2022

678 nuevos casos en el estado

160 en Juárez

85 muertes aquí

En cifras

393 casos en la ciudad de Chihuahua este año

160 en Ciudad Juárez

26 en Hidalgo del Parral

24 en Cuauhtémoc

98% de los pacientes son mujeres

Recomendaciones

• Disminuir consumo de alcohol y tabaco

• Consumir diariamente frutas y verduras

• Reducir alimentos ricos en grasas, y azúcares en las bebidas