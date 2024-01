¿Escuchas ruidos raros en tu casa?

Ciudad Juárez.- A través de GacetINAH Chihuahua, expertas explican por qué en muchas construcciones, nuevas o antiguas, es frecuente escuchar ruidos extraños, los cuales incluso pueden asociarse con historias de terror; sin embargo, se trata de un efecto provocado por los cambios de temperatura.

“Nuestra imaginación vuela cuando nos encontramos dentro de una vivienda antigua. Recorremos sus pequeñas habitaciones, patios centrales y salones, intentando descifrar cuántas vidas han pasado dentro de esos gruesos muros. Recordamos vestidos de época, muebles finamente tallados y los mezclamos con las historias de los abuelos. El relato inventado mantiene un buen ritmo hasta que cae la noche y comienzan aquellos ruidos extraños, golpes y crujidos sin explicación”, se lee en la primera publicación mensual de la gaceta del INAH en 2024, escrita por Laura Portillo y Karen Zaragoza, de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Chihuahua.

Los ruidos en las construcciones “nos traen a la mente las historias de la Revolución o las epidemias que acabaron con innumerables vidas a principios de siglo, por lo que la idea de que algún fantasma pudiera ser el responsable de los ruidos no parece tan descabellada”, agregan en el artículo Sonidos de las Construcciones.

Sin embargo, las construcciones se encuentran más “vivas” de lo que se cree, señalan las autoras del artículo, al explicar que la temperatura y la humedad tienen un impacto directo sobre los materiales, principalmente en un clima tan extremo como el que se experimenta en el estado de Chihuahua.

Cuando hace mucho frío... o mucho calor

Al cambiar la temperatura, principalmente en las noches o en los meses muy fríos o muy calientes, aumentan los ruidos o crujidos en las casas. Esto se debe a que la mayor parte de los materiales se ven afectados por el calor.

Portillo y Zaragoza explican que en el día, la incidencia solar expande de forma casi imperceptible los elementos, principalmente los localizados en las techumbres, los cuales durante la noche, al perder calor, recuperan su tamaño original generando un crujido.

Los materiales

El cemento, el metal y la madera pasan por este proceso, por lo que las construcciones modernas también pueden presentar ruidos; sin embargo, la madera tiende a ser más ruidosa. Este elemento es altamente utilizado en la arquitectura tradicional; en pisos, ventanas, puertas y vigas en las techumbres, tiende a verse afectado también por la humedad al ser un elemento higroscópico, es decir, que absorbe agua del ambiente, por lo que puede hincharse y en temporada de lluvias provocar puertas que chirrían, pisos de madera que crujen o ventanas atascadas.

“Tomando en cuenta lo anterior y corroborando que los sonidos no vengan acompañados de síntomas de desgaste o deformaciones en los materiales (pandeos, grietas o hundimientos), no debemos preocuparnos, ya que no somos víctimas de ningún fenómeno paranormal”, indican. (De la Redacción / El Diario)

redaccion@redaccion.diario.com.mx