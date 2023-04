Escriben nombres de las víctimas en el INM

Ciudad Juárez.— Acompañados por activistas locales, migrantes plasmaron ayer sobre veladoras y una manta los nombres de los 40 extranjeros que han perdido la vida tras el incendio ocurrido hace diez días en el Instituto Nacional de Migración (INM).

Con la exigencia de “¡justicia!, ¡justicia!”, los extranjeros colocaron cada una de las veladoras en el altar que permanece en el exterior del edificio federal, en donde la noche del 27 de marzo un incendió dejó heridos a 26 migrantes más.

Mientras que integrantes del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN) y del colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia repartían pan entre las familias que acampan en la acera del estacionamiento de la Presidencia Municipal, representantes de las agrupaciones Movimiento contra la Militarización Juárez, Red Okupa, Feministas Incluyentes, Grupo Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, Colectivo José Revueltas y Cielo Morado acudieron con 40 veladoras, una por cada víctima mortal.

Después de representar la última cena de Jesucristo, coordinados por el pastor Carlos Mayorga, los migrantes oraron y escribieron los nombres de los fallecidos sobre una manta azul.

“Óscar José Regalado Silva, te queremos tus amigos de lucha”, escribió José Javier Maravel junto a un corazón frente al altar, al recordar al amigo con el que ya había sido devuelto a Aguascalientes un mes y medio antes.

Narró que él estaba con Óscar José y con otro compañero cuando los detuvieron, pero él logró escapar de los agentes del INM. Los tres eran parte de un grupo de venezolanos que llegó a finales del año pasado a Ciudad Juárez, en donde trabajan en la construcción en las mañanas y en las tardes o cuando no tenían trabajo acudían a un semáforo a limpiar los vidrios de los carros.

Logró escapar

Su detención “fue más delante de la equis, nosotros estábamos cargando los teléfonos y decidimos ir a mirar, asomarnos hacia el hueco… lo que hicimos fue cruzar la avenida, nos asomamos en la carretera de tierra (el bordo) para ver si había un hueco para poder pasar, y cuando llegamos ahí ya venían las dos patrullas de Migración y nos agarraron ahí a los tres, porque éramos tres. Yo logré escaparme y en la noche nos enteramos de lo sucedido, incluso yo logré acercarme también acá y lo vi ahí tirado en el suelo, cuando estaban sacando los cuerpos los bomberos”, relató.

“Si yo no hubiese corrido ese día, hubiese sido uno de los quemados también o de los heridos. Pero Dios sabe por qué hace las cosas, ese día yo presentía algo malo, no me sentía bien, sentía el cuerpo como pesado. Y salí corriendo de la Migración, incluso se me pegó uno de Migración atrás corriéndome y yo sentía el cuerpo pesado, pero no quería que me agarraran porque no quería caer más acá, yo he estado tres veces acá y es horrible, lo tratan a uno mal, no le pasan la comida, no le abren el agua para uno bañarse”, narró.

Lamentan el hecho

Mario, amigo de Óscar José Regalado Pérez, de 26 años, y de Samuel José Marchena Guilarte, de 29 años, también compartió su tristeza a 10 días de su muerte dentro del edificio federal.

“Eran gente humilde, gente buena, muchachos callados, decentes, trabajadores. Venimos todos por una lucha de nuestras familias y ellos no pudieron cumplir su meta, por eso estamos aquí. Nos da tristeza porque todos trabajábamos en un semáforo juntos y todos las mañanas los veía y el día de hoy ya no. Ha sido una semana de lucha porque nos ponemos en los zapatos de ellos porque no queremos que el día de mañana nos pase lo mismo porque Migración nos ha maltratado en todos los lugares de México y ya queremos que nos dejen en paz, ya que nos dejen trabajar en paz”, pidió.