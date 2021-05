Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Ricardo Rábago, en el círculo al momento de estar dirigiendo el tráfico Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Ricardo Rábago Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Ricardo Rábago Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Ricardo Rábago

Luis Carlos Cano C. El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Ayudar a otras personas es algo que todos deberíamos hacer, más cuando se considera que es urgente, por eso Ricardo Rábago, dice que no la pensó dos veces, y con el apoyo de sus compañeros de trabajo se colocó en medio de un transitado crucero y por casi una hora dirigió el tráfico, luego de que el semáforo se apagó por falta de electricidad.

“Es una satisfacción poder ayudar a otros, me sentí muy bien cuando los automovilistas me daban las gracias, cuando me decían que estaba bien”, dice Ricardo, un muchacho de 19 años de edad, quien al ver el desorden vial que había en el cruce de las calles Tomás Fernández y Antonio J. Bermúdez, al nororiente de la ciudad, por el apagón del jueves en la tarde, ayudó a la movilidad del tráfico vehicular.

“Lo que quería era evitar accidentes, una compañera que acababa de llegar al trabajo comentó que había un desorden vial en todas las calles porque se apagaron los semáforos, y lo mismo ocurrió aquí, el sistema se apagó, no podíamos dar servicio, por eso mis compañeros y yo decidimos salir a ayudar a los guiadores”, explica.

Fue entonces que las 12 personas que el jueves a las 4:00 de la tarde estaban trabajando en el restaurante “Las Alitas”, fueron a ayudar a los automovilistas que lentamente pasaban por el crucero más cercano, pues el semáforo no funcionaba.

