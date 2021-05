‘Es una satisfacción ayudar a la comunidad’

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Ricardo Rábago en su empleo

Ciudad Juárez— Ayudar a otras personas es algo que todos deberíamos hacer, más cuando se considera que es urgente, por eso Ricardo Rábago dice que no la pensó dos veces, y con el apoyo de sus compañeros de trabajo se colocó en medio de un transitado crucero y por casi una hora dirigió el tráfico, luego de que el semáforo se apagó por la falta de electricidad.

“Es una satisfacción poder ayudar a otros, me sentí muy bien cuando los automovilistas me daban las gracias, cuando me decían que estaba bien”, dice Ricardo, un hombre de 19 años de edad, quien al ver el desorden vial que había en el cruce de las calles Tomás Fernández y Antonio J. Bermúdez, en el nororiente de la ciudad, por el apagón del jueves en la tarde, ayudó a la movilidad del tráfico vehicular.

“Lo que quería era evitar accidentes, una compañera que acababa de llegar al trabajo comentó que había un desorden vial en todas las calles porque se apagaron los semáforos, y lo mismo ocurrió aquí, el sistema se apagó, no podíamos dar servicio, por eso mis compañeros y yo decidimos salir a ayudar a los guiadores”, explica.

Fue entonces que las 12 personas que el jueves a las 4:00 de la tarde estaban trabajando en el restaurante “Las Alitas” fueron a ayudar a los automovilistas que lentamente pasaban por el crucero más cercano, pues el semáforo no funcionaba.

Ricardo decidió colocarse a medio cruce de la Tomás Fernández y Antonio J. Bermúdez, y mientras sus compañeros de trabajo ayudaban a detener el tráfico en los cuatro sentidos, él extendió uno de sus brazos haciendo señas con la mano para que los guiadores se detuvieran y con el otro medio flexionado, se dirigía a la fila de vehículos para indicar a los guiadores que avanzaran.

Fue así como el hombre cambió el servicio a los clientes del restaurante por el servicio a los automovilistas, que obedeciéndolo se paraban o avanzaban, según les tocara el turno, una acción que la mayoría de los guiadores, dice, le agradecieron, aunque también se dieron casos de algunos que no respetaron la señal y se pasaban, pero con el rechazo de los demás.

“Mientras yo seguía a media calle, mis compañeros me ayudaban deteniendo el tráfico, pero también los guiadores se dieron cuenta de lo que estaba haciendo y lo respetaban” expresó.

“Así me lo hacían saber cuando me decían ‘gracias’, ‘muy bien muchacho’, ‘muy bien, mejor que un tránsito’, me dijeron cuando estaba guiando el tráfico”, dice Ricardo, quien sonríe mientras comenta esos detalles de los conductores que el jueves sufrieron las consecuencias del apagón registrado por la tarde de ese día.

“Me siento muy bien de haberlo hecho, me siento bien conmigo por ayudar a los demás y creo que seguiré ayudando a otras personas cada que se ofrezca”, dice el joven que tiene planeado entrar a la universidad y estudiar finanzas.

Hasta ayer ya le habían hablado algunos primos, tíos y amigos, pero en casa esperaba ver la reacción de su mamá, ya que el jueves llegó tarde y el viernes se fue temprano al trabajo y no platicaron, por lo que esperaba hacerlo al regresar de su empleo.

“Creo que estará de acuerdo, pero tal vez me regañe por pararme a media calle, pero esa fue la forma de hacer algo bueno por la comunidad cuando lo necesitaba”, dice Ricardo.