Es una ‘maravilla’ de amigo

Ciudad Juárez— En sus 12 años como boxeador profesional, Bryan Flores ha ganado las 27 peleas en las que ha participado, y considera que la mejor forma de disfrutar de cada uno de sus triunfos es ayudar a quienes lo necesitan, por eso después de cada pelea comparte lo que tiene con los humildes o los enfermos.

A fines del año pasado, luego de ganar en dos combates, les regaló despensas a residentes de la zona suroriente de la ciudad y un centenar de bicicletas para que ‘Santa Bombero’ las donara a los niños pobres; ahora, a unos cuantos días de otro triunfo en el ring, Bryan decidió rifar el short y la bata que usó en ese combate, para ayudar a un amigo enfermo de cáncer.

“Todavía no gano mucho en el boxeo, pero me siento feliz cuando comparto lo que tengo y ayudo a las personas que lo necesitan, así lo he hecho después de cada pelea, compro despensas y las llevo a las familias de la colonia o les ayudo en lo que requieren”, comenta el boxeador conocido como “Niño Maravilla”.

“Ahora se da el caso de mi amigo y quería apoyarlo de alguna manera. En plática con mis papás decidí organizar la rifa del short y la bata que usé en la última pelea, ahí la gente me apoyó y esta vez les pido el apoyo para José Carlos, mi amigo”, expresó.

Pide a fronterizos unirse para salvar una vida

El pasado 16 de julio, Bryan se enfrentó al venezolano Otto Gámez, a quien noqueó en el cuarto round, y para ayudar a su amigo José Carlos Rodríguez Ávila, decidió rifar el short y la bata de boxeo que usó en ese combate.

“José Carlos, de 25 años de edad, necesita de un trasplante de médula ósea, es padre de tres niños, necesita el apoyo de la gente y hay que ayudarle para que reciba el tratamiento adecuado y se alivie”, dijo el boxeador.

Comentó que además de los gastos para la atención médica, Rodríguez Ávila necesita también el apoyo para el traslado a Monterrey, Nuevo, León, en donde lo atenderán, además de dinero para la estancia en aquella ciudad, por eso se requiere del respaldo de los juarenses en esta rifa y otras actividades que se organizan para reunir dinero a esa causa.

El boleto de la rifa tiene un costo de 100 pesos y se pueden solicitar en la página de Facebook Bryan niño Flores, o bien pedirlos vía WhatsApp al número 662-501-1039, dijo Bryan.

Explicó que el sorteo se llevará a cabo durante la kermés que están organizando para reunir dinero en ayuda de su amigo José Carlos, evento que será el 7 de agosto en el parque de la colonia Los Alcaldes, situado en calles Manuel Quevedo y Teófilo Borunda, al suroriente de la ciudad.

Invitó a la comunidad juarense para que se una en esta actividad y ayude al tratamiento médico de José Carlos, ya sea comprando boletos para la rifa, o bien, acudiendo a la kermés que están organizando para recabar más fondos.

Bryan dijo también que quien desee ayudar en la kermés aportando alimentos o desechables, será bienvenido, pues se trata de un evento para ayudar a regresarle la salud a su amigo.

Indicó que él aún no gana mucho como boxeador, pero una forma de festejar sus triunfos es compartir lo que tiene con la gente, algo que ha hecho desde que se hizo profesional en este deporte y que piensa seguir haciéndolo durante el tiempo que le sea posible.

“Mi familia me apoya en esta decisión de ayudar a los demás, lo hago con la gente que vive en la colonia Los Alcaldes, y lo seguiré haciendo siempre, pues de alguna forma quiero compartirlo con la gente de mi ciudad”, dice el boxeador, quien por cuestión profesional radica en Hermosillo, Sonora y viene a Ciudad Juárez a visitar a su familia. (Luis Carlos Cano C. / El Diario)