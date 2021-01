‘Es una bendición en medio de tanto dolor’, festeja vacuna médico del IMSS

Cortesía

Ciudad Juárez.- “La verdad para mí es una bendición, he estado al frente de la pandemia desde que empezó, he estado todos los días afrontando todo eso y al fin nos llega una luz de esperanza”, mencionó el doctor César Márquez quien trabaja en la primera línea Covid en el hospital 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y fue el tercer vacunado contra el Coronavirus en ese nosocomio.

Con 39 años de edad y 13 de experiencia médica en el IMSS, Márquez dijo que le ha tocado afrontar la epidemia de la influenza, la violencia en la ciudad como las masacres de Villas de Salvarcar y Horizontes del Sur, pero asegura que nada se compara con lo vivido este año ante la pandemia Covid-19.

“ Lo más difícil es ver tanta muerte, tanto dolor, que hay gente que aún sigue sin creer en esto, siguen haciendo reuniones y a veces uno se cuestiona si vale la pena arriesgarse pero definitivamente lo vale, si vuelvo a nacer, vuelvo a dedicarme a lo mismo”, comentó para El Diario.

A nivel personal, dijo que el mayor sacrificio ha sido el alejarse de su familia para no ponerlos en riesgo, por lo que el recibir la vacuna representa una esperanza para ellos también.

“Mi familia está muy contenta, dándome ánimos, ayer que les platique estaban muy contentos mandándome mensajes de apoyo,”, comentó.

Al recibir el biológico, publicó su fotografía en redes sociales con una señal rockera.

Alejandra Ronquillo trabajadora del hospital 6 del IMSS también fue programada para ser vacunada este miércoles

“Ayer me avisaron cuando fui por mi epp que hoy me vacunarían, oh sorpresa!! te da sensación de miedo, emoción por toda la información que gira alrededor de ellas, pero viendo también que esto es un paso más para la pandemia y nosotros que somos un factor de contagio para nuestros familiares tenemos que aplicárnosla. Sabíamos que por ser parte del área Covid podríamos ser los primero. Y si otra cosa no sucede y cambian el protocolo hoy ya estaré vacunada. Si!!!”, mencionó.

“ Es hoy, es hoy! El día tan esperado llegó. No seré de las primeras, pero me da gusto ver caras conocidas sanas y salvas. IMSS, gracias por tanto” expresó en su cuenta de Facebook Tania Lardizabal, coordinadora de asistentes médicas de ese hospital al compartir las fotografías de sus compañeros vacunados.