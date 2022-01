Es un policía honesto y leal

Con honestidad y lealtad a la institución y a la comunidad, Luis Jorge Meléndez Rodríguez, de 65 años de edad, celebró ayer 36 años como policía municipal de Juárez, en donde trabaja con la niñez para prevenir la violencia.

“Mi familia quiere que ya me retire, pero yo les digo que no, ¿para qué?; cuando a uno le gusta hacer lo que hace no es trabajo. Para mí, ser policía es satisfactorio, porque se trata de evitar que los jóvenes usen drogas, enseñándoles desde pequeños, a través del teatro guiñol”, destacó el uniformado.

Meléndez Rodríguez ingresó a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal el 2 de enero de 1986, desde hace 15 años forma parte de la Dirección de Prevención Social Grupo 16, por lo que ayer fue reconocido en el marco de las celebraciones del Día Internacional del Policía.

“Vamos Chapo, vamos Chapito”, gritaban entre aplausos los compañeros del agente mientras recibía su reconocimiento de manos del secretario César Omar Muñoz Morales, y del alcalde, Cruz Pérez Cuéllar.

“Me gusta realizar la labor que hago, cuando yo entré no se veía con buen agrado ser policía, pero tenía un primo que era policía y él me invitó y entré, y todavía sigo aquí”, recordó el padre y abuelo para quien una de las mayores satisfacciones es saber que se logró rescatar a un menor de las drogas y la delincuencia.

A través del Grupo 16, el agente busca prevenir que niños y adolescentes corran riesgos, pero también evitar que formen parte de las filas de los grupos criminales de la ciudad.

“A veces los veo ya grandes y unos siguen estudiando, y a lo mejor unos ya son hasta profesionistas, de los que se logran rescatar, que esperamos que sean muchos”, comentó.

Meléndez Rodríguez recordó que aunque siempre ha habido violencia en Ciudad Juárez, y actualmente continúa habiendo, la racha más violenta comenzó en 2008 y fue muy difícil para quienes se encargan de la seguridad preventiva, por lo que algunos de sus compañeros fueron asesinados en cumplimiento de su deber, mientras que otros decidieron dejar la corporación.

Aunque su familia le pedía que él también se retirara, está convencido de querer seguir trabajando en la profesión que le apasiona, aseguró.

“Para ser buen policía primeramente hay que ser honesto, ser honesto y ser leal a la institución a la cual pertenecemos, llevar bien puesta la camiseta de Seguridad Pública”, aconsejó en la Academia de la Policía Municipal.

A la comunidad “que tengan confianza en su Policía, somos también habitantes de Juárez y también queremos lo mejor para Juárez, por eso hay que confiar en nosotros”, pidió el preventivo.