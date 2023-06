‘Es transporte herencia maldita de exgobernadores’

Ciudad Juárez .- El exgobernador Javier Corral Jurado fue el que dejó el “tiradero” de las rutas troncales y ahora está en proceso de ser todo enderezado por la gobernadora Maru Campos, dijo ayer el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.

“La pésima infraestructura, particularmente en el transporte, es una herencia maldita de exgobernadores que lo permitieron”, manifestó el presidente municipal.

Agregó que ahora Campos ha avanzado considerablemente en coordinación con los juarenses y la autoridad municipal.

“Corral dejó el tiradero con las rutas troncales, con los carriles confinados y es hora que, por los candados y transas cometidas en los créditos obtenidos para esa obra, sigue en proceso de ser todo enderezado por la gobernadora”, anotó Pérez Cuéllar.

El viernes, el alcalde declaró que el tema del mejoramiento del transporte público ha sido una burla para la ciudad, y los juarenses deben reflexionar por qué se ha permitido que se hagan obras como la primera y segunda ruta troncal, que actualmente no funcionan.

“Tenemos una ruta troncal en el eje vial Juan Gabriel y no funciona, tenemos en el bulevar Zaragoza, en Jilotepec y no funciona, tenemos en Paseo Triunfo y prácticamente no funciona, en Gómez Morín, y nos han quitado carriles de circulación y ninguno funciona”, manifestó.

Indicó que respeta la postura del regidor de Morena Antonio Domínguez Alderete, quien a través de sus redes sociales dijo que iba a exigir a las autoridades estatales que demuelan las estaciones y carriles confinados del Juárez Bus, pero anotó que esa idea no es viable.

Sin embargo, dijo que la observación del edil es buena para hacer un llamado de atención a la población, “de cómo hemos permitido que lleguemos a donde estamos en este momento, es una reflexión que tenemos que hacer los juarenses”, manifestó. “Creo que el llamado es el reflejo de lo que pensamos miles de juarenses, de que es un tema que ha sido una burla para la ciudad, y no de los últimos años, de muchos, muchos años”.

El alcalde dijo que más que demoler, se debe buscar que lleguen más camiones para que se use la infraestructura.