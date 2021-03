Es testigo de severa cara del Covid-19

Cortesía / Juan Mena junto a la ambulancia

Como operador de ambulancias del Hospital 6 del Seguro Social en Juárez, Juan Mena Martínez es testigo de las severas complicaciones que puede ocasionar la enfermedad del coronavirus entre las personas que llegan a contraerla.

La más común es la hipoxemia que, explica, es la falta de oxígeno en la sangre que causa dificultad para respirar, siendo uno de los síntomas más graves generados por la enfermedad pandémica de la cepa SARS-CoV-2.

Aunque la contingencia le ha arrebatado a seres queridos –al igual que compañeros del IMSS– continúa dando lo mejor de sí para poder auxiliar a quienes lo necesitan, mismos que apenas pueden verle sus ojos.

“Cuando ve uno a las personas y se entera de que perdieron un familiar, uno los comprende más, porque ya pasó uno por eso y la enfermedad se llega a agravar en días. A veces sólo tienen una tos y dicen que vienen bien, pero de repente se les agrava”, narra.

Al iniciar su turno cubre con una careta su rostro, luego se coloca un overol que termina por recubrirle el resto de su cuerpo evitando así riesgos de contraer dicha enfermedad que suma 29 mil 538 casos locales.

De ese total, 2 mil 796 personas han muerto, de acuerdo con Salud del Estado.

“Al terminar un servicio limpiamos las ambulancias donde vienen los pacientes, unos muy graves, las aspersamos y luego a nosotros mismos, y nos quitamos el equipo con ciertas especificaciones”, para evitar contagios.

“‘¿Sí me desinfecté bien?’ es la pregunta que nos hacemos al terminar un servicio, porque algunos vienen con pacientes muy graves”, platica.

“Sufre la familia de uno y uno también porque pensamos en no llevarnos el virus a la casa, extrema uno precauciones”, precisó.

Ante este contexto, dice Mena Martínez, es importante que la comunidad mantenga la sana distancia, higiene y use el cubrebocas.

“Cuando esto empezó lo veíamos muy lejos, allá en China, y cuando menos pensamos ya estaba presente, andaba uno con incertidumbre porque nos empezamos a equipar de todo a todo”, detalla el entrevistado.

Refiere que, si bien, ha podido estar un poco más tranquilo tras haber tenido la fortuna de ser vacunado con las dos dosis de la fórmula Pfizer, piensa que es preciso no bajar la guardia pues este virus prevalece.

“Es importante que no le hagamos confianza, porque siento que se ha relajado mucho todo esto. Ojalá que no nos dé otro repunte; el mejor consejo es cuidarse y no está de más extremar precauciones”, señaló.

Agregó que aunque el semáforo de riesgo es amarillo, mismo que implica la existencia de riesgo medio, es importante que la comunidad mantenga todavía la conciencia que ha costado mucho trabajo fomentar.

El pasado 17 de marzo se cumplió un año del primer caso estatal, acontecido en esta localidad. Desde ahí Chihuahua ha contabilizado un total de 57 mil 407 positivos, 5 mil 580 fallecidos y 49 mil 621 recuperados.

