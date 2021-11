Es su voz instrumento para pagar sus estudios

Ciudad Juárez— Con su voz y una guitarra, Destiny Lazt aprovecha el flujo de peatones y vehículos en los puentes internacionales entre Ciudad Juárez y El Paso para cantar y reunir dinero para sus estudios universitarios.

“Yo estudio Contabilidad en El Paso y el Gobierno me ayuda, pero hay libros que no puedo comprar porque son muy caros, y como yo cuido a mis hermanitas de 11 y 6 años mientras mis papás trabajan, pues dije: ‘se me tiene que quitar la vergüenza’. Aunque mi mamá me decía que no”, narró la artista urbana de 19 años de edad.

Destiny vivió en Juárez hasta los 8 años de edad, cuando su mamá se casó con un ciudadano estadounidense y cruzaron la frontera para vivir en El Paso, en donde ella cuida a sus hermanas por las tardes, ya que su mamá trabaja de 4:00 de la tarde a 2:00 de la mañana y su papá de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, por lo que no puede tener un trabajo fijo, explicó.

Hace tres años, ella comenzó a trabajar en la joroba del puente internacional Paso del Norte- Santa Fe, en donde tocaba el violín, lo cual concluyó debido a la pandemia por Covid-19, hasta que en abril pasado decidió volver a cruzar a Juárez para colocarse a la altura de la Cruz de Clavos, sobre la avenida Juárez, y cantar acompañada de su guitarra.

“Recolecto fondos para continuar con mis estudios universitarios. ¡Gracias por su apoyo!”, es el mensaje que porta, con tintas azul y rosa, en una cartulina blanca que detiene de su guitarra; protegida del sol con un sombrero y del Covid-19 con un cubrebocas.

“Me canso mucho, de estar parada a veces me duelen las piernas, me duelen las manos de la guitarra, y me canso de estar en el sol”, confesó la estudiante quien acude los sábados al cruce internacional de 2:00 a 6:00 de la tarde, o entre semana de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, para luego regresar a casa con sus hermanitas.

“Estoy muy agradecida, ha habido gente que me ayuda, estoy muy agradecida con ellos. Me reciben muy bien. Cuando no hay mucha fila me subo a la joroba, o me pongo en el área peatonal, o me voy cerca de la (calle Rafael) Velarde”, informó.

Destiny, quien canta desde niña, y toca la guitarra hace apenas un año, también realiza aretes, pulseras y tatuajes de henna. Para mayor información puede visitar su página de Instagram: Destiny_last_art.