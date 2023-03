Ciudad Juárez.— La Fiscalía General de la República (FGR) informó ayer que la indagatoria por el homicidio de 39 personas en una estancia provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) incluye la “cadena de mando” entre funcionarios de esta dependencia federal, a los cuales atribuyó la responsabilidad de la seguridad y la custodia de personas y del inmueble, así como de la respuesta ante disturbios.

“Es responsabilidad de los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración la custodia, seguridad y vigilancia de estas personas extranjeras alojadas en las estaciones migratorias y en las estancias provisionales”, dijo ayer la fiscal especializada en Derechos Humanos de la FGR, Sara Irene Herrerías.

Herrerías participó ayer por la tarde en la segunda conferencia de prensa organizada por el Gobierno federal sobre el incendio en la instalación del INM que cobró la vida de 39 personas el pasado lunes 27 de marzo.

Sin dar nombres de los funcionarios, Herrerías dijo que el centro de detención siniestrado depende de la oficina de representación del INM y que, a su vez, es supervisada por una dirección general.

Herrerías anunció también que, hasta la tarde de ayer, el Poder Judicial había concedido seis órdenes de aprehensión contra probables responsables de los delitos de homicidio y lesiones, y que eran “tres funcionarios del Inami, dos policías de seguridad privada y la persona que inició el incendio”.

La funcionaria agregó que cinco de las seis órdenes habían sido cumplimentadas y que, para no faltar al principio de presunción de inocencia y no dañar los procedimientos, no daría mayor información sobre la carpeta.

Como en la conferencia de prensa del miércoles, en la de ayer tampoco hubo personal del INM ni de la Secretaría de Gobernación, de la cual depende.

Van contra empresa privada

Presente también en el encuentro con los medios realizado en Palacio Nacional, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública y Ciudadana, informó que a partir de hoy dejaba de prestar el servicio la empresa de seguridad privada contratada por el INM para la instalación.

“Dio inicio el proceso administrativo sancionador en su contra, para revocarle el permiso e imponerle una multa económica… Incluso ya solicitamos al Instituto Nacional de Migración rescindir el contrato con esta empresa y, a partir de mañana, elementos del Servicio de Protección Federal asumirán las labores de seguridad en las instalaciones de la estación migratoria de Ciudad Juárez”, dijo Rodríguez.

La funcionaria identificó a la compañía como Grupo de Seguridad Privada CAMSA, y agregó que “ya se tienen identificados a los socios: David Vicente Salazar Gasca y George McPhail, así como a representantes y apoderados legales, información que ya fue proporcionada a la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes”.

Rodríguez agregó que “de la revisión del expediente derivó una primera irregularidad, ya que la empresa sólo tenía reportados en su registro a cuatro elementos de seguridad con 10 uniformes, sin embargo, el contrato con el Instituto Nacional de Migración era por 503 elementos en instalaciones ubicadas en 23 estados de la República”, además de que “no cuenta con permiso de portación de armas”.