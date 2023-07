Es más Difícil migrar para las mujeres

Con dos hijos de 4 y 8 años de edad a su cargo, Desyreé tuvo que cruzar durante nueve días la selva sudamericana del Tapón del Darién, entre ríos, montañas, animales salvajes y muertos.

“Quieres salir corriendo, los muertos que dicen que se encuentran, sí se encuentran; cocodrilos también hay, el río se iba a llevar a mi niña... y me tocó menstruar en la selva; no iba preparada, en realidad no iba preparada y fue horrible, porque tienes que estar todo el día mojada, en el trayecto del río, en el lodo y las montañas. Es muy desagradable, me acostaba a dormir mojada, en el camino llueve y llueve. Y muchas mujeres pasaban por lo mismo”, relató la madre venezolana de 32 años de edad.

Después de huir de causas como la violencia, la inseguridad y la pobreza, a lo largo de su travesía hacia Estados Unidos, las mujeres migrantes se enfrentan a mayores vulnerabilidades al viajar al cuidado de sus hijos, tener que pagar cobros más altos a los ‘coyotes’ y vivir otras situaciones como la menstruación.

Desyreé salió de Venezuela con la esperanza de llegar a Estados Unidos y poder darles una mejor calidad de vida a sus hijos, debido a que el sueldo de su esposo ya no era suficiente. Pero, el camino para llegar a Ciudad Juárez fue de tres meses.

“Tuvimos que salir de Venezuela, porque no es para sobrevivir. Pero es difícil, muy difícil, desesperante ver a mis hijos pasar por esta situación porque tenemos ya muchos meses en esta travesía y mis hijos se desesperan, mi hijo lloraba y me decía: mamá, ya vámonos, quiero salir de aquí y quiero llegar a Estados Unidos”, relató.

Han cruzado la selva 49 mil mujeres

Ella es una de las 49 mil 176 mujeres que han cruzado la selva entre Colombia y Panamá durante 2023, y sus hijos formaron parte de los más de 40 mil 171 niños y niñas; una de las experiencias más difíciles de su vida que su hijo adolescente prefirió no vivir, por lo que decidió quedarse con su abuela en Venezuela.

“Se caminaba desde las 6:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde. Salíamos del río, una montaña, lodo, río y así todo el día; te desesperas, ya cuando tienes días quieres salir corriendo. Mi hijo de 8 años caminó toda la selva, me decía: mamá, no puedo más. Y yo le decía: sí podemos, sí podemos, tú sabes que por un mejor futuro para todos sí podemos. Cuando yo me cansaba, yo le decía: hijo no puedo más. Y él me decía: mami, sí podemos. Él mismo me daba fuerzas a mí”, relató.

Dijo que durante dos días no comieron nada, más que caramelos, porque la comida se les acabó.

“A mí me iba a llevar el río”, relató su hija de 4 años de edad, al recordar el último cauce por el que pasaron, en el cual a Desyreé el agua le llegaba hasta la nariz.

Además de los peligros de cruzar la selva, la sudamericana tuvo que vivir la menstruación sin ir preparada; sin embargo entre mujeres se regalaban toallas sanitarias.

“Fue mucha incomodidad de estar mojada todo el día, con la menstruación, como era lodo y todo y tú no podías ni bañarte en esos días”, narró dentro de una iglesia en donde fue acogida y se convirtió en voluntaria.

Más costoso para ellas

Las mujeres migrantes mexicanas también se enfrentan a distintos retos en su cruce por el país e incluso a cobros más altos por los traficantes de personas que les prometen llevarlas a Estados Unidos.

De acuerdo con las Encuestas sobre Migración en las Fronteras Norte y Sur de México (EMIF Norte y EMIF Sur), impulsadas por la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación (UPMRIP), El Colegio de la Frontera Norte (El Colef) y la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas (OIM/ONU Migración), en 2022 las mujeres migrantes mexicanas tuvieron que pagar en promedio 7 mil 839 dólares a los ‘coyotes’, por encima de los 6 mil 565 que pagaron los migrantes varones.

La investigación “Desplazamiento interno, migración y retorno en la frontera norte de México. Una perspectiva desde doce ciudades” realizada entre octubre y diciembre de 2022 se basó en 638 entrevistas, en las cuales la OIM recabó información de un total de mil 780 personas de las cuales un 89 por ciento eran personas desplazadas, un 9 por ciento migrantes, y un 2 por ciento personas retornadas a México.

De la población desplazada, el 70 por ciento fueron mujeres, la mayoría entre los 25 y 44 años de edad. La mayor parte de ellas, el 66 por ciento, querían llegar a Estados Unidos por cuestiones de seguridad, el 17 por ciento en busca de nuevas oportunidades laborales y el 13 por ciento por tener allí redes de apoyo.

“El estudio permite identificar una feminización en la migración y el desplazamiento de personas mexicanas: el 94 por ciento de las mujeres encuestadas son desplazadas internas, y representan el 70 por ciento del total de las personas desplazadas internas”, señaló la OIM.

Además, el 80 por ciento de las mujeres entrevistadas viajaba con un acompañante o más, y el 59 por ciento con niñas, niños y adolescentes (NNA) y sin otro acompañante mayor de edad. Por otro lado, sólo el 21 por ciento de los hombres viajaba acompañado.