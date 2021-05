Es Juárez segundo lugar en casos activos

Cd. Juárez— Juárez, que alcanzó ayer 31 mil 481 casos acumulados y 3 mil 344 fallecidos, mantiene un elevado índice de “activos”, es decir, quienes contrajeron el virus hace 14 días y son contagiosos, pues ocupa en todo Chihuahua el segundo puesto, reflejando la necesidad social de no bajar la guardia.

Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico Zona Norte, dijo que esta frontera posee 129 en tal categoría, que si bien están por debajo de los 527 de la capital, todavía representan un indicador alto, que debe llamar a la conciencia comunitaria ante la pandemia, en su tercera oleada por ahora estable.

Indicó que al último corte de Salud, se reflejó una baja en capturas ante el pasado fin de semana, este ayuntamiento sumó siete positivos y no registró decesos, lo que –puntualizó– no implica que no haya en proceso de confirmación en la plataforma del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sisver).

Ante lo expuesto, exhortó a mantener sana distancia, higiene y cubrebocas, pues la dispersión sigue y, a nivel estatal, informó, hubo registro de 23 pacientes más, así como cuatro fallecidos y 29 recuperados. Chihuahua llegó de tal modo a 67 mil 132 (6 mil 893 han perdido la vida y 55 mil 530 han sanado), señaló.

En 26 de 30 hospitales de la red de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), agregó, se contabilizan 165 internados, 60 de ellos se encuentran muy graves, intubados, bajo respiración mecánica asistida, escenario del que nadie está exento, por lo que apeló por la solidaridad para cuidar los unos a los otros.

Asimismo, el resto de los 912 “activos” se encuentra repartido en al menos 33 municipios de la entidad, en semaforización en naranja, de riesgo alto, ante la patología que está en su fase tres: epidémica, capaz de poner en conflicto las capacidades instaladas, por lo que lo más preciso es la cautela. (Alejandro Vargas)