Es Juárez ruta de riesgo para migrantes

David Cruz / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Debido a los problemas económicos que viven en sus comunidades, los cuales se agravaron durante la pandemia por Covid-19, Ciudad Juárez se ha convertido en la ruta principal de los ecuatorianos hacia Estados Unidos, la mayoría de las veces guiados por ‘coyotes’; sin embargo, en los últimos dos meses al menos tres de ellos han desaparecido.

Washington Quizhpi, de 25 años; Gonzalo Oswaldo Sarmiento Veintimilla, de 45, y Carlos Eduardo López Quinapanta, de 35, salieron de su país con el fin de lograr el llamado “sueño americano”, y ahora sus familias los buscan desde su país, a través de redes sociales, tras haberse reportado por última vez desde Ciudad Juárez y Ojinaga.

“La condición económica en el Ecuador es muy difícil, tenemos graves problemas de corrupción, es algo que viene sucediendo. Hay personas que ya cruzaron antes y regresaron y vienen solos y cortos (de dinero), en otros casos sus familiares están en Estados Unidos y contactan a los coyotes; viajan a México, los esperan en el DF (Ciudad de México) y de ahí los llevan hasta la frontera. Pagan hasta 15 mil dólares para llegar a Estados Unidos desde Ecuador”, informó William Murillo, vocero de la organización de asesoría legal 1800Migrante.com

Dijo que en los últimos 12 años han documentado la desaparición de 135 ecuatorianos en su viaje a Estados Unidos, entre ellos los tres migrantes que no encuentran desde marzo pasado en las fronteras de Chihuahua.

El último de ellos fue Washington Quizhpi Quizhpi, de 25 años, quien después de 18 años sin ver a su mamá, quien vive en Estados Unidos, salió el 31 de diciembre de 2020 de la comunidad de Sisid en Ingapirca, en Cañar, hasta esta frontera, por donde logró cruzar, pero fue expulsado de manera exprés por Estados Unidos bajo el Título 42.

“El problema empieza allí, las autoridades norteamericanas no consideraron su grado de discapacidad (es sordo de un oído y tiene problemas de memoria) y lo devuelven a una de las ciudades más peligrosas del mundo: Ciudad Juárez, un lugar considerado literalmente como zona de guerra por la activa participación de narcotraficantes, coyoteros, secuestradores, con mafias y grupos criminales organizados. Es una ciudad que vive en un estado de zozobra permanente para sus residentes y ni se diga para los migrantes que obligadamente tienen que cruzar por allí para ingresar a Estados Unidos”, señaló el abogado sudamericano.

De acuerdo con medios ecuatorianos, Washington se comunicó por última vez con su mamá el 17 de marzo para decirle que pensaba entregarse con las autoridades migratorias de México; sin embargo, no se sabe si lo hizo.

“Quiero ver a mi hijo, ayúdame por favor”, “Él quería venir para estar juntos, pero ahora no se el fin de mijito, ayúdenme a buscarlo”, pidió Salomé Quizhpi a través de la organización que la apoya en su búsqueda a través de redes sociales y medios de comunicación.

El protocolo de búsqueda que inicia 1800Migrante.com comienza en las cárceles en la primera etapa, después en hospitales, albergues y otros espacios con la ayuda de voluntarios y redes de migrantes, explicó la organización.

Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), desde octubre de 2018, cuando comenzó el éxodo hacia Estados Unidos, han sido reportados 18 migrantes como desaparecidos en el Estado de Chihuahua.

Tres de ellos han sido reportados como desaparecidos en Ciudad Juárez durante la pandemia: un hombre de origen colombiano y dos mujeres de Ecuador y Estados Unidos, mientras que los tres hombres ecuatorianos buscados por sus familias a través de la organización no han sido reportados ante las autoridades.

“Un chico me dijo que a mi marido lo sacaron ‘de la casa segura’ que usaba el coyotero y donde estaban cuatro ecuatorianos más. Cuando le pregunté que me diga más detalles me contestó que ya no le preguntara más, que ya no sabía. Y desde ese día ese chico me bloqueó, no contesta mis llamadas y no sabemos nada de mi marido, está desaparecido”, narró a la misma organización Mónica Chango, esposa de Carlos Eduardo López Quinapanta.

La última vez que su esposo se contactó con ella fue el 8 de abril pasado, a través de un mensaje de WhatsApp.

Carlos Eduardo trabajaba como zapatero en Parroquia de Izamba, provincia de Tungurahua, en donde lo esperan su esposa y su hijo de nueve años.

“Se lanzó al peligroso viaje luego de sufrir en carne propia los estragos de la pandemia, una vez iniciada la cuarentena en Ecuador, ambos, Carlos y Mónica se quedaron sin trabajo, y por lo tanto sin fuente de ingresos para subsistir; la situación se volvía desesperante con el pasar de los días. Carlos se las arregló para contactar a un coyotero y luego decidió que se iría a Estados Unidos a trabajar y probar suerte, el viaje irregular se pactó por 15 mil dólares e inició bajo la nueva ruta mexicana”, informó a los activistas legales.

Carlos había intentado sacar una visa en Estados Unidos y en España, pero ambos gobiernos se la negaron, por lo que decidió ingresar de manera ilegal con ayuda de un “coyotero”, como le llaman los ecuatorianos a los traficantes de personas.

Sobre su viaje, Carlos le contó a su esposa que debido a la pandemia avanzaba muy lento dentro de México, “nos contó que salían de dos en dos y con mascarillas, con miedo de contagiarse. Mi marido salió el 12 de marzo y la última vez que supe de él fue el 8 de abril, me dijo que ya estaba en Ciudad Juárez listo para cruzar a El Paso, Texas en la frontera con Estados Unidos”, relató la ecuatoriana a 1800Migrante.com

“Llegaron mensajes de números desconocidos y eran de mi marido, me dijo que hombres armados que le apuntaban con pistolas le habían quitado el teléfono celular y que unos ambateños (de Ambato, Ecuador) que coincidieron en el viaje le prestaron el celular para enviar mensajes”, agregó Mónica.

La esposa denunció al “coyotero” y luego de las investigaciones fue detenido, “pero gran sorpresa nos llevamos al conocer que la autoridad competente a pesar de tener pruebas contundentes contra el traficante de personas en Ambato, lo ha dejado libre bajo medidas cautelares, y al parecer no es el único caso, el proceso continúa”, lamentó la organización al esperar que al menos le devuelva el dinero a su familia.

De acuerdo con 1800 Migrante, la Cancillería ecuatoriana les ha contestado que depende de México en la búsqueda del migrante, pero “al parecer no hay proceso de investigación propia por parte del Estado” y la Policía Judicial de Ecuador solicitó realizar pruebas de ADN a los familiares, pero no ha dado mayores resultados.

Carlos “nunca cruzó al lado norteamericano, la desaparición sucedió en suelo mexicano”, destacó la organización sudamericana, que cuenta con una oficina en Estados Unidos.

El tercer ecuatoriano desaparecido en Chihuahua es Gonzalo Oswaldo Sarmiento Veintimilla, de 45 años de edad, quien buscaba llegar a Estados Unidos porque “su sueño era darle educación a mis hijos, que tengan un título decía, un papelito para rodar por el mundo”, aseguró su esposa, Julieta Ortiz.

Es originario de Parroquia de Achupallas del Cantón Alausí, provincia de Chimborazo, Ecuador; vivía en un área afectada por la pobreza y falta de oportunidades, por lo que en los últimos años muchos de sus habitantes han salido hacia el norte. Ahí, su esposa y sus tres hijos menores lo esperan.

Gonzalo tenía tres oportunidades para ser guiado por el “coyote”: la primera fue abandonado herido en el desierto y tuvo que ser hospitalizado por las autoridades estadounidenses en la frontera con Ojinaga, pero tenía dos oportunidades más y volvió a hacer el viaje desde Ecuador, donde su familia no sabe ya nada de él desde el 12 de marzo pasado.

Los ecuatorianos ya no necesitan visa para ingresar a México, por lo que Gonzalo tomó un viaje de Ecuador hasta Panamá, luego voló hacia Cancún y de allí avanzó hasta la frontera.

La primera vez, hace meses, quedó deshidratado y abandonado en el desierto, pero una llamada al número de emergencia 911 desde el celular le salvó la vida, ya que lo pudieron ubicar y llevarlo a un hospital. Estuvo detenido por varios meses y luego regresó al Ecuador, “pero sentía que su objetivo quedó a medio camino”.

“Una vez de regreso a su país, buscó trabajo y no lo encontró, un pequeño negocio que tenía junto a su esposa no les brindaba ni para la comida diaria, mucho menos para pagar las deudas. Viajó hasta Guayaquil a trabajar, pero apenas y cubría las necesidades básicas de su familia. No era de los hombres que se conforman fácilmente, era un luchador y siempre en su pensamiento estuvo sacar adelante a sus hijos por medio de la educación, conocía de cerca las limitaciones que provocan la pobreza y el entorno”, se informó.

Sarmiento se había endeudado fuertemente de su primer viaje y la situación del Covid-19 en el Ecuador empeoró su situación, pero el “coyotero” le dijo que tenía tres oportunidades para intentar llegar “a la tierra de los grandes sueños”, ya había utilizado una oportunidad y le quedaban dos más; su esposa no quería que viajara otra vez porque era muy peligroso, pero finalmente decidió apoyarlo.

“Él se iba a ir de todas maneras, y como que se vaya resentido, mejor lo apoyé… esta vez se fue despidiendo desde el más pequeño de la casa”, relató a los activistas.

El hombre vestía ropa de camuflaje tipo militar, y la última vez que se comunicó con su esposa fue el 12 de marzo, cuando le dijo que no podría volver a comunicarse durante ocho a 15 días, hasta que pudiera cruzar la frontera.

Dijo que según versiones de otros migrantes que estuvieron con él, salieron de Ojinaga, Chihuahua y pudieron cruzar la frontera, avanzaban por el desierto hasta Fort Davis en el estado de Texas para evitar los controles migratorios, pero le ocurrió un accidente y lo volvieron a dejar abandonado en el camino.

“Íbamos un grupo de 15 migrantes, cinco éramos ecuatorianos, llegamos a una loma empinada y tuvimos que hacer una escalera humana para subirla, algunos ya subieron, y el compañero Sarmiento estaba subiendo cuando de la nada empezaron a caer piedras… vimos que se cayó don Gonzalo, cuando nos acercamos, sangraba por la cabeza. Los coyoteros nos dijeron que no podíamos hacer nada por él, lo movimos del piso y lo dejamos cubriendo con una colcha en un lado. El que se quedó se quedó, fueron las palabras que retumban en mi cabeza”, narró uno de los migrantes a través de un audio a la esposa del herido.

Sus familiares ya informaron a la Cancillería ecuatoriana, quienes les manifestaron “que los llamarán”.

“La salida de ecuatorianos por aire, mar y tierra, es imparable y preocupante, es un indicativo social del fracaso del gobierno central y necesita entender que sus políticas públicas no funcionan y que los ecuatorianos en su desesperación están tomando las decisiones más difíciles: viajar irregularmente, apostando su vida. Y como podemos ver, es un viaje peligrosísimo en donde no sabes si vas a llegar a tu destino, es en palabras simples un viaje de vida o muerte”, lamentó Murillo.

De acuerdo con el portal www.planv.com.ec, según los datos del Ministerio de Gobierno de Ecuador, entre enero y abril pasados, 38 mil 402 ecuatorianos viajaron a México, y regresaron 17 mil 647.

“Tras la eliminación del requisito de visa para el ingreso de ecuatorianos a México en noviembre de 2018, la salida de ecuatorianos aumentó. En ese año, 60 mil ecuatorianos visitaron ese país. Mientras que en el 2019 fueron 170 mil”, informó el medio sudamericano.

Murillo explicó que estos viajes los hacen como turistas, pero para muchos la finalidad es llegar Estados Unidos.

Así, como turistas, salieron de Ecuador las dos niñas ecuatorianas de 3 y 5 años de edad que la noche del 30 de marzo fueron arrojadas desde la barrera fronteriza de más de cuatro metros que altura que divide a Ciudad Juárez de Santa Teresa, y cuya acción fue observada por los agentes de la Patrulla Fronteriza sector El Paso a través de sus cámaras de visión nocturna.

Las dos hermanas fueron trasladadas al puesto de la Patrulla Fronteriza de Santa Teresa para que personal médico evaluara su salud, luego de ser abandonadas en medio del desierto, para que pudieran reencontrarse con sus padres, quienes se encuentran en Estados Unidos, informaron las autoridades.

Un día después, una mujer ecuatoriana con 34 semanas de embarazo fue rescatada en la frontera entre Juárez y Santa Teresa. De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, la joven de 23 años de edad fue localizada “consciente y orientada”, pero con dolor de piernas debido a una aparente caída, después de caminar por más de 12 horas en el desierto.

Se dijo que había caminado durante toda la madrugada, y que refirió que estaban con ella dos hombres, quienes al verla lastimada decidieron continuar su camino, pero pudo ser rescatada por la Guardia Nacional mexicana, mientras que sus tres paisanos continúan desaparecidos.

Si usted conoce el paradero de los migrantes desaparecidos puede contactar a través de redes sociales a 1800Migrante.com o a los teléfonos 099-513-522 de Ecuador o (718) 395-7757 en Estados Unidos.

135

Ecuatorianos de los que no se ha sabido nada en los últimos 12 años, de acuerdo con activistas

18

Migrantes desaparecidos en Chihuahua desde el 2018, según datos oficiales