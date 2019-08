Es Juárez la quinta ‘ciudad más violenta del mundo’

Chihuahua— La publicación estadounidense “USA Travel Today”, ubicó a Ciudad Juárez y a Chihuahua dentro de las 50 ciudades más violentas a nivel mundial, debido al índice de homicidios que registran y advierte a los ciudadanos de aquel país sobre viajar a estos destinos.

En el artículo publicado ayer y titulado “The fifty most dangerous cities in the world”, (-Las 50 ciudades más violentas del Mundo-), Ciudad Juárez aparece en la quinta posición y Chihuahua en el lugar 49, mientras que, en total son quince las ciudades mexicanas que se encuentran en el listado, de las cuales cinco están en el top ten.

Ante tal situación, el fiscal César Augusto Peniche Espejel afirmó que este tipo de publicaciones toman como referencia ciudades por encima de los cien mil habitantes y en ese contexto, localidades con menor población y mayor índice delictivo quedan excluidas, pero aseguró que las autoridades de los tres niveles de gobierno están trabajando para contener la criminalidad.

El artículo toma como referencia la cantidad de homicidios registrados por cada cien mil habitantes que es el estándar internacional para llevar a cabo la medición de algún delito y en este sentido, Ciudad Juárez y Chihuahua registran una tasa de 86 y 38 homicidios por cada cien mil habitantes, respectivamente.

Peniche Espejel aseguró que las autoridades realizan un esfuerzo extraordinario para contener la criminalidad en todo el país, pues se tiene una estrategia de plena coordinación entre federación, estados y municipios, debido a que este fenómeno no es propio de una sola entidad federativa, en este caso Chihuahua.

Aseguró que, estos hechos no han incidido en el turismo que recibe el estado año con año, pues durante la actual temporada vacacional se han recibido a grupos de turistas de diversas partes del país, incluso del extranjero que han visitado los principales centros vacacionales de la entidad, sin que se hayan suscitado hechos que pongan en riesgo la integridad de los viajeros.

El listado lo encabeza la ciudad de Tijuana, Baja California, misma que registra un índice de 138 homicidios por cada 100 mil habitantes. En segundo lugar aparece Acapulco con una tasa de 111 homicidios por cada 100 mil habitantes. En el tercer lugar se posiciona Caracas, Venezuela con 100 homicidios por igual número de personas. La cuarta posición la ocupa Ciudad Victoria, Tamaulipas, que registra la misma tasa de homicidios que Ciudad Juárez, con 86 por cada 100 mil habitantes.

El resto de las ciudades mexicanas que se incluyen en el listado son; Irapuato, Culiacán, Uruapan, Obregón, Coatzacoalcos, Celeya, Ensenada, Tepic y Reynosa.

También se incluyen las ciudades estadounidenses de San Luis en el lugar 15 con 61 homicidios; Baltimore en la posición 23 con 51 homicidios, Detroit en el lugar 46 con 39 casos y Nueva Orleans con 37 en el lugar 50, todos por cada cien mil habitantes. [email protected]