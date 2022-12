Es Juárez foco internacional por fenómeno migratorio

Ciudad Juárez.— Mientras que miles de mexicanos y extranjeros buscan llegar a Estados Unidos, con o sin el fin del Título 42, medios locales, nacionales e internacionales han arribado para dar cobertura al fenómeno migratorio que vive la frontera Juárez-El Paso.

Enviados especiales de The New York Times, la Televisión Española, Telemundo, NNC, ABC News, Agencia France-Press, The Daily News, Getty Images, El Paso Matters, corresponsales de agencias internacionales que trabajan en Ciudad Juárez y El Paso y periodistas independientes han dado cobertura en los últimos días al posible fin del Título 42 o su permanencia.

La Orden de Salud Pública de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), conocida como Título 42, fue impuesta el 21 de marzo de 2020 cuando el entonces presidente, Donald Trump, “determinó que debido a la existencia de Covid-19 en México y Canadá, existe un grave peligro de que se siga introduciendo en los Estados Unidos”, por lo que declaró la “prohibición de la introducción de personas o bienes, en todo o en parte, desde México y Canadá, en interés de la salud pública”.

La medida permite al Gobierno de Estados Unidos expulsar a los migrantes a México y directamente a su país de origen, y aunque no aplica para todas las nacionalidades, sí lo hace para la mayoría, por lo que miles de personas se encuentran varadas en Ciudad Juárez en espera de su fin, como es el caso de los venezolanos.

El posible fin del Título 42 el 21 de diciembre, el arribo de cientos de personas que cruzan diariamente el río Bravo/Grande para entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza y la militarización de aproximadamente 800 metros del bordo estadounidense por parte de la Guardia Nacional de Texas, ha sido difundido por medios de distintas partes del mundo.

Algunos enviados son guiados por algún fixer local e inclusive han contratado seguridad para trabajar en Juárez, quienes discretamente se encargan de moverlos de un lugar a otro a lo largo de la frontera y de resguardarlos.

Una de las empresas que brinda dicho servicio es NServicios, la cual en los últimos días ha trabajado con medios como NBC, CNN y Telemundo Estados Unidos.

“Más ahora con esta temporada de migrantes ha habido mucho trabajo, principalmente con las televisoras y reporteros, todos los medios vienen casi de Estados Unidos, desde Miami, desde Houston. Están viniendo de todos lados a documentar esto”, informó ayer André Vázquez, quien se encarga de guiarlos.

Su cobertura promedio es de tres días a una semana, y la mayoría regresan los mismos reporteros, agregó quien les ofrece transporte y seguridad.