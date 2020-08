Es juarense líder en Canadá

Se fue de Ciudad Juárez junto con su familia a tierras canadienses, y aunque ya tenía un empleo en Toronto, las cosas no fueron fáciles para salir adelante, pero lo logró, y ahora, a 13 años de distancia, Alma Arzate no solo está en el grupo de 100 mujeres más influyentes de Canadá en el área laboral, ha recibido varios reconocimientos a su labor de voluntaria para ayudar a los demás, en especial a los migrantes y esta postulada para integrar el grupo de los 25 principales inmigrantes de ese país.

Alma, juarense de nacimiento, egresada en la licenciatura de Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez y una maestría en administración en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, es directora Global de Planificación de Suministros en la compañía farmacéutica Apotex, en donde dirige un equipo de 28 profesionales de diversas especialidades.

“Mi trabajo en la compañía se refiere a la planeación y la compra de la materia prima para fabricar el producto, es también ver cuánto tenemos en la bodega para que no falte cuando lo requiere el cliente, esto es la cadena de suministro. Otra actividad es monitorear que los niveles de inventario estén correctamente, se mantengan, que los datos en el sistema sean exactos”, explica Alma en una plática vía telefónica desde Toronto, la ciudad más grande de Canadá.

Parte de lo que se fabrica en la compañía donde ella trabaja, los medicamentos, capsulas, jarabes y otros productos, se surte a cadenas de farmacias en México, se comercializa aquí, en Ciudad Juárez, dice esta mujer que alguna vez fue parte de las Liebres del ITCJ y de los Indios de la UACJ y que ahora se desenvuelve en el mercado laboral en la ciudad considerada el centro financiero canadiense.

“Nosotros lo fabricamos aquí y una parte de la producción se va a México, es satisfactorio que el trabajo que hago llega a México, a mi familia y otros mexicanos”, expresa.

“Amo Ciudad Juárez, es nuestra ciudad de origen, un día quiero volver a Juárez, a la familia, las raíces, siempre pesa estar lejos, pero la seguridad y las oportunidades para la familia son importantes”, dice Alma, quien tras superar obstáculos para adaptarse, como no conocer a nadie en Canadá, estar solos ella, su esposo y sus hijos, ahora es conocida en todo el país, es parte de un grupo de 75 finalistas de los que saldrán los 25 mejores inmigrantes y que los jueces del certamen escogieron de entre cientos de candidatos.

Y es que esos 75 finalistas del “RBC 25 Inmigrantes Canadienses más destacados en el 2020”, fueron seleccionados de distintas poblaciones de Canadá, todos con profesiones y actividades distintas, originarios de diferentes países de todos los continentes, un grupo que destaca de entre los migrantes que han llegado a ese país, como es el caso de la juarense Alma Arzate, quien se dice orgullosa de su origen y sus raíces.

Este certamen es un evento anual de la revista Canadian Immigrant para reconocer el trabajo sobresaliente de los inmigrantes que han llegado a Canadá y han marcado una diferencia positiva viviendo en el país.

La administradora de empresas tiene más de dos décadas de amplia experiencia de liderazgo en la cadena de suministro global y operaciones en las industrias automotriz, electrónica, dispositivos médicos, CPG y farmacéutica.

Además de cumplir en su vida profesional y personal, a Alma le apasiona apoyar iniciativas de cadenas de suministro, la educación universitaria, el liderazgo de las mujeres, pero muy en especial, el apoyo a los inmigrantes recién llegados a ese país, con el objetivo de que se les facilite su integración a la fuerza laboral canadiense.

Derivado de su dedicación en ayudar a los demás, ha sido premiada como Líder Consejera Ejemplar en el 2019, además de que también formó parte de la lista de las "100 Mujeres más Influyentes en la Cadena de Suministro en Canadá", lista que se dio a conocer en el territorio canadiense por “Supply Chain Canada”.

Alma apareció en la portada de la revista "Supply Professional" en octubre del 2019, y en la portada de la revista "Canadian Immigrant" en abril de este año.

Aparte de su nominación al premio “RBC 25 Inmigrantes Canadienses más destacados en el 2020”, Alma Arzate también se encuentra nominada para recibir el premio "Mujeres de Inspiración 2020" que otorga la Red Universal de Mujeres en Canadá.

Alma emigró de Ciudad Juárez en el 2007 junto con su esposo, Jesús Jiménez y sus 2 hijos a Toronto, en donde aún vive, ahora con tres hijos, Jesús Eduardo, de 21 años; Victoria, de 15 y Gabriella, de 12, a quienes dice, les ha inculcado las costumbres mexicanas, pues celebra los eventos tradicionales de México, prepara tamales, mole, tortillas de maíz y otros alimentos típicos.

Esta juarense ahora radicada en otro país, narra con gusto lo que hizo en esta frontera, en donde vivía por la zona del hipódromo, en el fraccionamiento Residencial Las Villas y en alguna ocasión formó parte del personal de El Diario en el área de finanzas.

Comenta que siempre quiso ser doctora, pero cuando salió del Colegio de Bachilleres 6, su madre le comentó que en El Diario salían muchos anuncios donde solicitaban administradores de empresas y se decidió a estudiar esa profesión en el ITCJ, donde graduó en 1993.

“Siempre me quede con la espinita de la medicina y ayudar a los demás en esa área, por eso, cuando estudiaba la maestría en 1995, decidí entrar a la Cruz Roja como voluntaria de técnico en urgencias médicas; ahí conocí a mi esposo, Jesús, que era líder del equipo y conductor de ambulancias”, dice Alma.

Su trayectoria profesional en Ciudad Juárez fue también relacionada a la cadena de suministros, la planeación de producción, de inventarios, implementando nuevos sistemas; en la empresa Emerson Electric fue compradora de producción; luego estuvo en Delphi, en servicio al cliente y compras, de ahí se empleó en Johnson y Johnson, donde tuvo varios roles como planeadora de producción maestra, líder de implementación de nuevo sistema y gerente de planeación.

Fue de esta empresa de donde se fue a Canadá, en donde han ocupado diferentes puestos, entre ellos productos al consumidor como líder de proyectos, de donde la promovieron a gerente de proyectos, luego a gerente senior y de ahí a pasó a la farmacéutica Apotex como directora de la cadena de suministros.

Eran alrededor de mil empleados, comenta, pero ella ocupaba el más alto puesto en las mujeres; de ahí pasa a otros cargos directivos y ahora es directora Global de Planificación de Suministros en Apotex.

Canadá es un país con costumbres notables, la gente es amble, inclusiva, aquí estamos acostumbrados a que venga gente de todas partes del mundo, es un país en donde el acento de tu voz no es un abarrera para obtener el trabajo, la barrera es cómo escalar los peldaños de un nivel gerencial o directivo, de inicio debe ser el dominio excelente del idioma, comenta.

Alma ha destacado en un país donde los resultados de un trabajo son algo muy importante y explica que con los canadienses no puedes comprometerte a decir sale mañana y no lo hiciste, hay menos tolerancia a la falta de resultados.

“Pero, qué hacer para escalar esos peldaños”, dice, “dar resultados y adaptarme a la cultura, trabajar súper duro, no hay sustituto para el trabajo duro, hay sacrificios que tienes que hacer, echarle ganas, dar los resultados, lo más difícil fue que mi esposo y yo estábamos solos, sin familia, sin amigos, mi esposo ha sido mi apoyo, mi soporte en Canadá, sin él no hubiera logrado lo que he logrado”.

Alma ha participado en múltiples ocasiones como conferencista y comenta que siempre le dice a la gente, sobre todo a migrantes que llegan a Canadá, que siempre hay que creer en ti mismo, porque nadie más va a creer en ti, tratar de mantener una actitud positiva; en lugar de cometer errores, pedir ayuda, buscar a alguien que te pueda guiar en el medio laboral y la cultura canadiense.

Es por esos resultados y su labor altruista para con diferentes grupos de la comunidad, que ahora Alma Arzate está nominada para integrar el grupo de los 25 principales inmigrantes de Canadá, un certamen en el que destacan los mejores.

En este concurso, dice, pueden participar también los juarenses; para ello se le puede apoyar entrando a https://canadianimmigrant.ca/canadas-top-25-immigrants/vote

Para que el voto cuente, se da click a ésta liga, selecciona la foto de Alma, baja hasta el final de la página donde se terminan las fotos, agrega el correo electrónico y luego da click al botón de "Vote Now". La votación se cierra el 7 de Agosto.