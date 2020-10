‘Es horrible, estoy agotada… pero no me rajaré’

En medio de la emergencia de salud que se vive en Ciudad Juárez, personal medico comenzó a solicitar ayer, a través de redes sociales, apoyo de Equipo de Protección Personal (EPP), alimentos y bebidas para los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Hospital General.

“Es horrible, estoy agotada, sólo quiero descansar”, narró una enfermera del Hospital General tras más de siete meses de la pandemia por el nuevo coronavirus (Covid-19), al asegurar que en el turno de noche se tiene todavía una mayor carga de trabajo debido a que existe menor personal.

Además del estrés de poder contagiarse y contagiar a su familia, al exceso de trabajo que tienen desde hace días, se le suma el desgaste físico y la deshidratación que sufren debido al equipo de protección que utilizan y que no se pueden quitar durante todo su turno.

“Sigo trabajando al pie de cañón y no me rajaré, pero en mi institución no hay medicamentos, no hay equipo suficiente de protección para mi y mis compañeros y mucho menos agua o alimentos para personal de Covid (…) No te pido mucho, solo agua, sueros, jugos, sodas o algún snack que me puedas donar para poder compartir con mis compañeros de Covid durante las largas jornadas laborales que estamos teniendo... ya que salimos deshidratados y hambrientos”, narró en su Facebook quien se identificó como “Puka Ortiz” y quien también dijo ser trabajadora del Hospital General.

La petición de ayuda pública se hizo acompañada de una fotografía en la que se observan cuatro trabajadores de la salud, completamente cubiertos, para protegerse de un contagio. Y se solicitó llevar las bebidas y snacks al nosocomio ubicado en la avenida Paseo Triunfo de la República y calle Fernando Montes de Oca, a cualquier hora del día.

Julia Esmeralda Moreno Peña, quien se identifica en Facebook como “Julia Bella”, también está organizando una recolecta para los trabajadores de la salud que luchan contra el Covid en el IMSS.

“Debido a la Pandemia de Covid-19 y al terrible contagio del personal de salud requerimos tomar medidas necesarias para la sobrevivencia y así poder seguir laborando para continuar ayudando a los pacientes que día a día llegar a cada unidad. Los requerimiento en el área hospitalaria son muchísimos, unos de ellos es conservar la salud del personal hasta evitar contagios en la misma área laboral, es por eso que pedimos de su grandísimo apoyo, urge material de protección personal (EPP) para salvaguardar la salud”, escribió la trabajadora del Seguro Social.

Entre el equipo que solicitó se encuentran cubrebocas, guantes de nitrilo, batas, overoles, googles sellados y también destacó la necesidad de todo tipo de medicamentos de sobra que tengan en su hogar.

La recolección del equipo se llevará a cabo el próximo viernes 30 de octubre, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en Calle Efrén Ornelas número 1007, en la Zona Pronaf.

“Ahí estaremos recibiendo sus aportaciones, recordemos siempre sana distancia, usaremos sanitizante y desinfección total al entrar de cada uno de ustedes y uso de cubrebocas estrictamente para evitar proliferación del coronavirus”, escribió Moreno Peña.

Gabriela Sánchez, quien dijo ser trabajadora del Hospital General de Zona número 6, también pidió ayer a través de redes sociales el apoyo de los juarenses para que el equipo médico del área Covid pueda hidratarse.

“Trabajo en el IMSS, soy asistente médico y ahorita estoy en el área de Covid, vengo aquí para ver si nos pueden apoyar con donaciones de aguas, jugos y sueros para el equipo de enfermería y médicos, que son los que más desgaste tienen. La verdad con el traje salimos súper cansados, sudados y hambrientos ya que duramos casi seis horas en cada turno, sin comer ni beber nada. Yo estoy en el HGZ #6, el seguro viejo”, escribió junto a fotografías del personal recibiendo donaciones que se les realizaron antes de este rebrote en la ciudad.

Quien está en Facebbok como “Gabby Sanchez” pidió que los apoyos fueran llevados directamente al hospital ubicado en la Zona Pronaf, frente a Plaza de las Américas, y frente al estacionamiento trasero de Sambors de la avenida Paseo Triunfo de la República.