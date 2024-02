‘Es hora de volver a Dios’

Ciudad Juárez.- Decenas de fieles de la Iglesia católica acudieron ayer a la Catedral y a la Misión de Guadalupe para recibir la imposición de Ceniza en este inicio de Cuaresma.

“Este día comienza la Cuaresma, que son 40 días de preparación”, recalcó el padre Rafael Zaldívar Cardoza frente a los católicos, que fueron cada hora para recibir la marca por el líder religioso en la frente.

En su reflexión, el padre reiteró el mensaje del Papa Francisco, donde dice que para esta Cuaresma, el tiempo es de conversión y libertad; “de conversión, de volver a Dios, cambiar de vida, quitarnos defectos, o vicios o faltas”.

“Y libertad, en el sentido de que todo lo que no es Dios, nos puede esclavizar; puede ser una persona, un trabajo, un objeto, no se diga el dinero, que dicen que es una idolatría. Se vale amar, se vale valorar el dinero y el trabajo, claro; quien no quiera el dinero o lo desprecie, échelo para acá, se necesita, pero no hay que darle nuestro amor al dinero, sino a Dios”, dijo.

“Todavía a mucha gente le llama a éste tiempo fuerte de la iglesia, pero es preparación”, comentó, ya que “el tiempo fuerte” es la Semana Santa.

Y dijo que la Cuaresma nos llama a ver en dónde tenemos el corazón.

Los cuarenta días de la Cuaresma, que comienzan el Miércoles de Ceniza y terminan el Jueves Santo, son un tiempo que marca la Iglesia para reflexionar, orar, amar a los demás y ayunar.

Los datos bíblicos señalan que este tiempo recuerda la necesidad de conversión de todos los seres humanos, no sólo de los creyentes, entendiendo que la conversión es el esfuerzo por reorientar la vida al bien, y en el caso de los creyentes, el bien es Dios y su hijo Jesucristo. (Javier Olmos / El Diario)

