Es Heavy metal tema de debate en la UACJ

Por primera vez el Heavy Metal fue tema central entre investigadores de educación superior, que atendieron la convocatoria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), organizadora de la Jornada Académica en Estudios sobre este género musical.

Hombres y mujeres jóvenes, adultos y hasta de la tercera edad acudieron al Centro Cultural de las Fronteras, para participar en el debate abierto para realizar reflexiones contextuales y metodológicas hasta la religión, la espiritualidad y el misticismo en el heavy metal.

Algunos ponentes fueron “metaleros” años atrás y expusieron cómo ese género musical los marcó en la toma de decisiones de su vida al abrir su perspectiva de vida y generarles una verdadera conciencia social.

“Me hizo ser crítico, tener una mayor conciencia social, fue definitivo en mi vida”, resumió el sociólogo Carlos Murillo, quien habló de los inicios del Heavy Metal subterráneo en Ciudad Juárez.

Y respondió preguntas como la falta de apoyo a las actuales bandas locales, la influencia de El Paso considerada como una ciudad ´rockera´ en los fronterizos y la relación de este género con la violencia.

Mientras que Luis Martín Monárrez Lainez, catedrático de la UACJ y seguidor de esta corriente musical compartió el análisis cultural de la escena musical juarense y que fue la tesis que presentó hace10 años ante la UACJ.

“El metal es percibido como un recurso para obtener otra mentalidad, ánimo, vitalidad, fuerza. Y llegó a ser un modo de expresión para las tribulaciones del ser joven”, dijo.

En su investigación entrevistó a hombres y mujeres y entre los puntos que destacó que se recurre al metal como una opción para percibir libertad y poderío frente a las autoridades sociales como la familia y la religión.

Se acercan a él porque cuestiona a la sociedad, por la naturaleza de sus letras, su estructura y técnicas musicales.

Expuso que a los compositores de estas letras y melodías, la violencia en la ciudad no les permite quedarse callados.

En los testimonios obtenidos los entrevistados exponían que el metal era su protesta permanente.

“Como músico, yo no puedo escribir una canción de amor con toda la mierda que estamos viviendo ahorita, con la militarización, las torturas, la corrupción, me parecería ilógico, no digo que no la pudiera hacer, pero creo que ahorita es más importante hablar de otras cosas”, le planteaban.

Dijo que ciertos músicos locales buscan llevar sus frustraciones hacia una arena un tanto pública.

Al igual que Murillo coincidió en señalar que el rock libera, aunque las personas que gustan de esta corriente musical olvidan que es parte de un mundo capitalista y consumista y de una industria feroz.

El escritor y músico Óscar Klassen planteó el tema “el Género que degeneró un recorrido por la escena del Heavy Metal en Chihuahua”.

La jornada continúa este miércoles en donde se abordarán temas como músicas en diálogo, etno-rock, los procesos de cognición y lingüística, así como economías e industrias culturales y procesos de globalización, además del feminismo, el heavy metal y la oportunidad del equilibrio.

También se presentará la ponencia “Entre el cielo y el infierno: cristianismo y ocultismo en la reproducción lírica de V8, entre los años 1979 a 1987.





[email protected]