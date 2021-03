Es expanista compañera de fórmula de Adriana Fuentes

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Tras 20 años de militancia, Aurora Máynez Guadarrama renunció al Partido Acción Nacional (PAN) y ayer se anunció como la candidata suplente a la Presidencia municipal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), como compañera de fórmula de Adriana Fuentes Téllez.

Exfuncionaria en el gabinete del gobernador Javier Corral Jurado como titular del Departamento de Auditoría Fiscal, dio a conocer que renunció al partido blanquiazul apenas el martes de la semana pasada, aunque descartó afiliarse al PRI.

“Renuncié al PAN el martes de la semana pasada después de varios años de militancia. (Pero) no me sumo al PRI, yo creo que es importante sí puntualizarlo, yo me sumo a esta alianza que surgió coyunturalmente por amigos en común”, expresó acompañada de Fuentes Téllez en una conferencia de prensa.

Desde un hotel de la ciudad, Fuentes Téllez dio a conocer la planilla de regidores que registrará con su candidatura, en el siguiente orden, del 1 al 11: Mireya Porras, Héctor Cano, Yaneth Romo, Luis Arturo Gómez, Denisse Fuentes, Alfonso de Anda, Fernanda Ávalos, Emiliano Martínez, Antonia Márquez, y Javier Escareño.

Máynez Guadarrama expresó: “creo que podemos hacer algo importante juntas para la ciudad, creo que la ciudad se merece algo distinto, y creo que en ese camino vamos a construir”. (Javier Olmos/El Diario)

La expanista fungió al inicio de la actual administración estatal como titular de Auditoría Fiscal, y luego fue acomodada como directora administrativa del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, cargo del que se separó en junio de 2017, según el archivo periodístico.

Aseguró que su colaboración con la priista obedece a que tuvo un acercamiento a través de amigos, “y se cerró mi ciclo en Acción Nacional después de 20 años; a veces uno recibe oportunidades donde uno menos las espera”.

Comentó que la misma oportunidad que hoy le está brindando el PRI la buscó también en el PAN, pero desconoce por qué no se concretó.

“Me parece que Adriana tiene experiencia en la parte económica, y evidentemente yo soy profesora de la UACJ hace ya varios años; sí hay algo que en su momento vamos a dar a conocer”, expresó, al señalar que presentará propuestas más adelante.

Por su parte, Fuentes Téllez aseguró que esta alianza es ciudadana, “que es lo que necesita ahorita Ciudad Juárez, porque Juárez no es de una sola persona, ni de una sola religión ni de una sola ideología”.

De acuerdo con el Instituto Estatal Electoral (IEE), el PRI apartó este domingo 14 de marzo a las 12:00 horas un lugar para registrar formalmente a sus candidatos a presidente municipal, sindicatura, Ayuntamiento y diputaciones. / El Diario)

