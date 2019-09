Es europeo virus de sarampión que infectó a niñas aquí

Es europea la región de procedencia del genotipo del virus de sarampión que el pasado 26 de julio infectó aquí a una menor de dos años y de forma posterior a otras dos pequeñas, indicó la Secretaría de Salud en su informe Sarampión, México: Casos Confirmados 2019.

El documento dice que los contagios son “parte de una cadena de transmisión asociada con El Paso, Texas”, y que la pequeña que adquirió el padecimiento, con el genotipo D8, MVI/Manchester.GBR/30.94, tuvo contacto con al menos 55 personas mexicanas, que pudieron haber ido a la vecina ciudad.

Gumaro Barrios, subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud, dijo que del total de contactos que tuvo la menor, sólo dos – ya fueron tratadas– resultaron contagiadas.

Añadió que aunque no se encontró físicamente al primer portador del virus, pudo tratarse –con base en el genotipo europeo– de alguien que fue a El Paso y tuvo contacto con alguna persona europea o que viajó a Europa, y que después tuvo acercamiento con la niña, aunque solo quedó en hipótesis.

“Sabemos que en Europa es el mismo genotipo, que en Estados Unidos es parte del mismo genotipo y del mismo genotipo que circuló en El Paso, Texas, y eso concuerda mucho con el genotipo que se identificó aquí en Ciudad Juárez, por eso se rastrean esas partes, y que muy seguramente hubo contacto con gente de Europa, o que viajó a Europa y no se dieron cuenta. Alguien tuvo contacto ahí porque no es de una aparición espontánea el sarampión como tal, pero lamentablemente no pudimos identificarlo”, dijo.

Previo a los contagios en Juárez oficializados en lo que va de 2019, el Departamento de Salud Pública de El Paso confirmó seis casos de sarampión entre su población. Los primeros contagios informados de forma oficial -el pasado 10 de julio- en El Paso correspondieron a una mujer de cerca de 40 años y a un menor, y a éstos les siguió un tercero el día 15 del mismo mes, un cuarto el 17, un quinto el 22, y un sexto el 24.

“Todavía mantenemos activo (el cerco sanitario), hasta cumplir nuestros dos períodos de incubación, que ya en estos días estaremos terminando pero todavía estamos recibiendo muestras de nuestro operativo- Aquí participan todas las instituciones, el IMSS, el ISSSTE, privados, ICHISAL de todas”, precisó Barrios.

Asimismo, el referido informe de la Secretaría de Salud indica que –incluidos los casos de Juárez–, a nivel nacional durante este año han sido 16 los casos registrados de sarampión.





Las demás regiones donde hubo presencia al momento fueron Monterrey, Playa del Carmen, Acapulco, Ecatepec, Coacalco, San Luis Potosí, Playa Aventuras, Temascalcingo, Nezahualcóyotl y León. [email protected]