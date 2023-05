Es Elvia un ejemplo de superación

Ciudad Juárez.- Sin saber leer, Elvia Natera llegó a Juárez a la edad de 10 años, procedente de Barrancas San Alto, Zacatecas; el deseo de superación le llevó a iniciar sus estudios de educación primaria a los 34.

Al día de hoy, con casi 57, ha escrito cuatro libros, de los cuales tres son poemarios y un cuento; aunado a esto, tiene dos títulos más en coautoría.

PUBLICIDAD

Como miembro activo de la Sociedad General de Escritores de Ciudad Juárez, le fue concedida la oportunidad de presentar su más reciente material: “Viento Coloreado” en el Festival del Libro de la Frontera.

Antes de ser escritora, vivió varias situaciones complicadas, ya que debido a su poca preparación y precariedad económica, a los 11 años comenzó a trabajar como empleada doméstica en El Chamizal y en el Campestre; 12 meses después cruzó ilegalmente el río Bravo para internarse en El Paso, Texas, donde ejerció el mismo oficio por dos años.

Cuando tenía la edad de 14, se casó y formó una familia con tres hijos, matrimonio que concluyó en el año 2000.

Como modo de sustento, Elvia inició una tienda de abarrotes y mientras laboraba en ella, observó la noticia de un hombre de 92 años que concluyó sus estudios universitarios.

“Me llamó mucho la atención porque yo tenía 34 y no sabía leer porque no estudié la primaria. Yo preferí ir a trabajar al campo con mi papá y cuando vi a ese señor, me di cuenta que estaba joven para hacer algo y me inscribí en el Oratorio Lupita y terminé la primaria”, apuntó.

Luego de ese primer gran paso, buscó el siguiente reto: cumplir con la educación media en modo abierto, sin embargo, su situación no era sencilla.

“Tenía muchísimo miedo, pero vencí al miedo; fui más valiente que el miedo y estudié la secundaria; luego la preparatoria en la escuela Isaac Newton”, relató.

En el 2010 egresó de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, no sin antes darse el gusto de probar los estudios de Teatro y Música, ya que también ha incursionado en la composición de canciones.

Sin embargo, sus estudios superiores fueron alternados con un pequeño gusto propio:

“Cuando estaba en la universidad, escribía poemas, pero nunca pensé que me iba dedicar a escribir… me encanta lo que hago”, señaló.

Relató que su primer poema no fue terminado, ya que sentía que no le quedaba bien, por lo que lo dejó inconcluso; no obstante, continuó con varios intentos más hasta encontrar la cadencia en la bella escritura, la cual le ha dado para concluir seis obras completas.

“Quiero que mis hijos, mi familia, mis amistades, en fin, que todos tengan un pedacito de mí para el día que no esté yo aquí en este mundo”, finalizó.