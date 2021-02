Es domingo de -9 grados

Archivo El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- La llegada de la novena tormenta invernal de la temporada traerá un descenso en las temperaturas para la noche de este día y madrugada del lunes, de acuerdo con el Servicio Meteorológico de Estados Unidos.

El reporte indica que hay 70 por ciento de probabilidades de lluvia y aguanieve para este domingo, con una temperatura máxima de 9 grados centígrados (48º Fahrenheit) y una mínima de

La Coordinación General de Seguridad Vial y Protección Civil exhortaron a extremar los cuidados, ya que el pavimento se podría congelar y provocar accidentes.

La corporación avisará sobre cualquier cierre de vialidades o puentes, por lo que se pide estar atentos a las redes sociales oficiales antes de salir de casa, manifestó en un comunicado de prensa.

Anotó que las calles se pueden cristalizar, lo que provocaría derrapes y accidentes, así como fallas eléctricas que afectarían el correcto funcionamiento de los semáforos, por lo que se montarán operativos de monitoreo y resguardo de vialidades.

Debido a que los neumáticos regulares no están hechos para pavimento congelado, se pide a la comunidad evitar salir en caso de heladas, o de lo contrario no utilizar ningún puente, llevar las luces encendidas y circular a baja velocidad.

Además frenar con bastante anticipación, dejar espacio de seguridad entre vehículos, acatar todas las indicaciones de los oficiales que resguardarán la ciudad y en caso de emergencias llamar al número 911.

El director de Protección Civil municipal, Efrén Matamoros Barraza, recomendó evitar dormir con el calentón prendido.

Para cerciorarse que los aparatos no tengan fugas de gas, sugirió verter agua con jabón en las tuberías: si no se hacen burbujas no hay fugas, pero en caso que haya se deben reparar.

Durante el uso de los calentones, dijo que se debe abrir una ventana entre 10 y 12 centímetros, y alejar los aparatos de muebles y ventanas para evitar incendios.

Otras recomendaciones son extremar cuidados con los menores y con las personas mayores, así como resguardar a las mascotas.

También aislar al menos con papel periódico, tuberías de agua para evitar que se congelen con las bajas temperaturas.

Matamoros exhortó a la población a reportar al 911 a personas en situación de calle para ir a recogerlas y trasladarlas al albergue temporal del Municipio.

“Lo importante es que la ciudadanía llame al 911, con eso es suficiente para que Protección Civil, Seguridad Pública o la Sedena pasen por la persona para llevarla al albergue ubicado en la Estación 8 de Bomberos”, indicó Matamoros.

El refugio temporal se ubica en la calle Barranco Azul y eje vial Juan Gabriel, el cual está abierto desde ayer y estará recibiendo indigentes este día y hasta mañana.