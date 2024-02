Es detenido por la Municipal generador de violencia

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) detuvieron a dos hermanos identificados como Brandon Iván C. C. y Bryan Alexis C. C., quienes cuentan con amplio historial delictivo y tienen órdenes de aprehensión vigentes, según informó Adrián Sánchez, vocero de la corporación.

La detención se realizó en el cruce de las calles José Manuel Olivas y Francisco González Bocanegra, en el fraccionamiento Horizontes del Sur.

Al menos uno de los dos detenidos se presume está vinculado en varios eventos de alto impacto en su mayoría ocurridos al suroriente de la ciudad, así como de su presunta participación en un multihomicidio de cuatro personas, además de delitos como tortura, privación de la libertad y homicidio.

Al ser detenidos y revisar sus generales en el Sistema de Plataforma Juárez, se confirmó que quien se identificó como Brandon Iván C. C. de 20 años, cuenta con dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra, la primera por delitos contra la salud, librada el 30 de agosto de 2023 y la segunda por homicidio calificado y secuestro, girada el día 04 de febrero de 2024.

Bryan Alexis C. C. de 21 años, cuenta con una orden de aprehensión vigente en su contra por delitos contra la salud, girada el día 24 de noviembre de 2023.

Previa lectura de derechos a los detenidos, fueron consignados ante la autoridad correspondiente quien se encargará de darle seguimiento a dichos mandamientos judiciales.