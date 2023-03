Es ‘columna’ de la caridad

Ciudad Juárez.— Violeta Márquez García, especialista en ortopedia pediátrica de Ciudad Juárez, ha participado en más de 100 cirugías que han cambiado la vida de niños con padecimientos óseos.

La especialista comentó que hace siete años egresó de su carrera y se integró a la fundación Nirata A.C. para atender de manera gratuita a la comunidad fronteriza, especialmente a los menores.

“Yo soy nacida y criada aquí en Ciudad Juárez, entonces, quiero retribuirle algo a la sociedad en donde me he desarrollado toda mi vida, porque es algo muy significativo para mí, y más porque realmente puedo cambiar de manera positiva a los pacientes. Creo que poder hacer estos cambios tan importantes en los niños es muy gratificante, y sobre todo porque es algo que puedo hacer, porque estos niños son de muy bajos recursos, no tienen oportunidad debido a que su vida ha sido muy limitada o con dolor, entonces, es una manera de agradecer a la gente que es muy bonita y muy unida”, expresó Márquez García.

Márquez García estudió la carrera de Medicina y cuenta con una especialidad en Ortopedia Pediátrica por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), tiene una alta especialidad en Ortopedia Pediátrica por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La especialista contó que ha intervenido de manera quirúrgica para la reconstrucción de pies, caderas y manos de infantes con problemas que los incapacitan para movilizarse adecuadamente. También operó a adultos que padecen de la columna, que necesitaron una prótesis, con problemas de rodilla y con dolor crónico.

Añadió que en la especialidad que ella practica hay poco personal médico a nivel nacional, por lo que en el ámbito local también se carece de expertos en esta área de la medicina.

“Hay una necesidad importante para que se integren más ortopedistas pediátricos a las comunidades, porque son padecimientos que si no los tratamos en el momento adecuado le cambian la vida por siempre al paciente, y si los atendemos serán pacientes que quedan bien por el resto de su vida”, dijo la entrevistada.

Márquez García, narró que cuando inició en la fundación no contaban con cirujanos, ortopedistas y con personal para el área de terapias de rehabilitación física, sin embargo, en los últimos años ya cuentan con infraestructura y una plantilla de expertos en padecimientos óseos.

“En estos siete años ha sido un poco difícil poder tener suficientes recursos económicos y humanos para brindar a los pacientes la mejor atención. En la actualidad ya tenemos personal para la terapia, somos más cirujanos los que estamos involucrados con los pacientes, porque son muchos los niños que necesitan la ayuda, pero afortunadamente, ya existen más recursos de infraestructura, así como de recursos humanos para poderlos ayudar”, detalló la entrevistada.

La fundación inició desde el 2012, con un solo médico ortopedista pediatra, pero actualmente ya se integraron expertos en neurología y angiología.

Desde su apertura, se han hecho en el estado alrededor de 2 mil 500 valoraciones médicas, de esa cantidad se logró la intervención de 175 menores en todo el estado, que padecen patologías congénitas como parálisis cerebral infantil con displasia de cadera, pie equino varo, padecimiento de rodillas y niños que presentan el patrón tijera, entre otros.

“Ser parte de esta fundación en realidad ha sido un orgullo, porque todos y cada uno de los que pertenecemos a ella somos personas que luchamos hasta el final para que se cumpla el objetivo con cada paciente”, expresó la especialista.

Nirata A.C.

Desde 2012

2,500 Valoraciones médicas

175 Intervenciones a menores en el estado

Patologías atendidas

• Parálisis cerebral infantil con displasia de cadera

• Pie equino varo

• Padecimiento de rodillas

• Niños con el patrón tijera