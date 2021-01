‘Es algo histórico’

Luz del Carmen Sosa / El Diario de Juárez Luz del Carmen Sosa / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— La aplicación de la vacuna a sus compañeros del Hospital General de Zona Número 6, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) trajo gran satisfacción a las enfermeras a cargo de la logística del proceso interno.

“Esto es realmente histórico, nunca habíamos tenido un biológico nuevo y que se hizo de la noche a la mañana”, dice la entrevistada, que ha trabajado sin descanso desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró que la Covid-19 era una pandemia letal el pasado 11 de marzo.

La vacuna contra la Covid es universal y gratuita en México y en la primera línea de atención está el personal de enfermería, inhaloterapeutas, médicos, laboratoristas y químicos, técnicos radiólogos, camilleros, de limpieza e higiene, de ambulancias, manejadores de alimentos, de asistencia médica y trabajo social, cita el protocolo de vacunación.

Juárez fue incluido en la primera etapa del plan de distribución de vacunas contra la Covid-19 y llegó durante la madrugada del miércoles a esta frontera, justo cuando la ciudad alcanzaba las 26 mil 980 personas contagiadas, de las cuales 2 mil 466 han fallecido, incluidos trabajadores del IMSS.

El operativo de distribución estuvo a cargo del personal de la Guardia Nacional y fue distribuida en los todos hospitales de zona y el regional del IMSS.

“Es una vacuna que no la puede manejar cualquiera y se tiene que aplicar en hospitales porque se están vigilando reacciones secundarias, no se puede soltar el biológico en las clínicas donde no hay un servicio de urgencias, son muchos detalles que se tiene que cuidar”, explica la enfermera.

No todo el personal estuvo conforme, personas de farmacias o de archivo clínico expusieron que también están expuesto al contagio por tratar con todo tipo de pacientes, sin embargo, la prioridad de la inmunización fue determinante al referir 10 áreas para inmunizar inicialmente.

“El personal de Salud se dividió, van a ser los que tienen contacto con pacientes Covid y ya cuando vacunen a todos ellos, principalmente hospitales, continúan con el resto del personal”, agregó.

Los trabajadores de la salud que recibieron la primera dosis de la vacuna elaborada por el laboratorio Pfizer será nuevamente inmunizada con este biológico en los próximos 21 días.