Error en Cobach desata enojo de padres

Alejandra Gómez / El Diario

Una vez más el plantel número 9 del Colegio de Bachilleres enfrentó la inconformidad de los estudiantes de nuevo ingreso que por falta de espacio fueron reubicados en las instalaciones del plantel número 16, localizado en la ciudad del conocimiento, pero en esta ocasión el problema se acrecentó por un error registrado en el sistema, informó el coordinador Zona Norte, Eduardo Limón.

De una capacidad de mil estudiantes, el plantel 16 recibe en promedio el 10 por ciento de solicitudes de aspirantes a ingresar; en cambio, el plantel 9 registra más del 200 por ciento del cupo disponible, por lo que a partir de los resultados obtenidos en los exámenes diagnósticos, parte de los alumnos son enviados a la ciudad del conocimiento.

Ayer estudiantes y padres de familia expresaron su descontento tanto en redes sociales como en las instalaciones del plantel al darse cuenta que a pesar de haber realizado su examen de admisión en el plantel 9 fueron enviados a inscribirse en el número 16, por lo que se les explicó que se trató de un error en el sistema.

“El 16 está lejísimos, no tenemos medio de transporte, es más, ni siquiera sé cómo se llega hasta allá”, dijo Eduardo Jáquez, padre de Alexa, de 15 años, quien ayer revisó una vez más el sistema del Colegio de Bachilleres ante el anuncio del inicio de inscripciones y se percató que su hija fue reubicada al plantel 16 aunque durante la publicación de los resultados de admisión se le informó que fue aceptada en el 9.

Los padres de familia y estudiantes se dieron cuenta del cambio de plantel luego de que el Colegio de Bachilleres arrancó ayer el proceso de inscripciones, por lo que al acudir a las instalaciones del campus 9 se les informó que no aparecían en el sistema y deberían asistir directamente al plantel al que fueron aceptados, es decir, el número 16.

Hasta las dos de la tarde de ayer, el Colegio de Bachilleres identificó a 80 estudiantes con el mismo problema, el cual se generó a partir de un error en el sistema en el que se publicó que todos los aspirantes a ingresar al plantel 9 fueron admitidos, cuando en realidad el subsistema reubicó a un porcentaje en el número 16.

“La situación es así: lamentamos el error, fue un error del sistema, de la dirección de sistemas del Colegio de Bachilleres de la Ciudad de Chihuahua, en el cual al momento en que el padre de familia o el usuario introducían su folio les aparecía erróneamente el plantel 9 cuando debió haberles aparecido el plantel 16”, informó Eduardo Limón, coordinador de la Zona Norte del Cobach.

El error se provocó porque el sistema publicó como admitidos incluso a los aspirantes a ingresar que no aprobaron el examen de admisión aplicado por el subsistema y en lugar de informar desde un inicio que, en un intento por no dejar sin estudios a quienes no alcanzaron el puntaje necesario, serían reubicados al plantel 16.

“En el plantel 9 históricamente ocurre un fenómeno que los padres saben: son 2 mil 100 solicitudes de ingreso al plantel y tiene un capacidad de mil personas para primer semestre y los alumnos que no pasan el examen se les brinda la oportunidad de estudiar en un plantel del Colegio de Bachilleres, que en este caso es el plantel 16, eso ya lo saben los papás”, explicó Limón

A algunos padres de familia se les informó vía telefónica, desde la ciudad de Chihuahua, que se registró un error al momento de la publicación de resultados de admisión, por lo que se les solicitó realizar la inscripción en el plantel correspondiente; sin embargo, algunas personas se rehusaron a aceptar la indicación e incluso fueron a las instalaciones a protestar.

Por medio de la página oficial de Facebook del plantel 9, en la publicación donde se dieron a conocer los horarios para el proceso de inscripción, los padres de familia se organizaron para ir a protestar a las instalaciones de la escuela.

“Hay que hacer huelga porque cómo es posible que a nuestros hijos que se esforzaron y estuvieron día y noche estudiando y que sí quedaron para que les quiten su lugar y meter a los que no quedaron porque eso es lo que están haciendo como si uno no supiera cómo corre el agua aquí en México”, publicó una madre de familia y recibió el apoyo de otros tutores que decidieron protestar en el plantel.

Julia Campos, madre de Ximena de 15 años, fue una de las personas que recibió una llamada para informarle del error cometido, pero la noticia desanimó a la familia porque la joven padece de epilepsia y al estar en el plantel 16, ubicado fuera de la mancha urbana al suroriente de la ciudad, temen no poder socorrerla en caso de sufrir algún episodio, por lo que expondrán su situación ante la dirección del subsistema.

“Desde que estamos en la Coordinación Zona Norte hemos insistido en que se requiere o construir un plantel en esa zona o mover al plantel 16 de la Ciudad del Conocimiento para darle respuesta a esas familias que requieren estudiar en bachilleres”, dijo Limón y señaló que de una capacidad de mil estudiantes para primer semestre solo se recibieron 130 solicitudes.

Sin embargo, indicó que la creación de un nuevo plantel o la reubicación del 16 es un tema que rebasa las capacidades de decisión del Colegio de Bachilleres porque tiene que ver con cuestiones presupuestales por parte del Estado, a pesar de que desde hace unos años cuentan con la donación de un terreno por parte del Municipio para la construcción de un nuevo campus en un punto medio.

