Era Tiger un ‘hombre afable y responsable’

El fotoperiodista Ismael Villagómez Tapia, de 43 años, fue asesinado las primeras horas de este jueves 16 de noviembre en la calle Artículo 27 de la colonia Fronteriza Alta, situada al poniente de la ciudad, cuando se desempeñaba como chofer de la plataforma InDriver, informó el fiscal de Distrito Norte, Carlos Manuel Salas.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) reportaron la detención de tres hombres presuntamente relacionados con el ataque armado contra el reportero gráfico del periódico El Heraldo de Juárez, perteneciente a Organización Editorial Mexicana (OEM), sin embargo será hasta hoy cuando se revelen los datos de manera oficial en torno al móvil del crimen.

El fiscal Salas dijo que se agotarían todas las líneas de investigación, incluyendo el ejercicio del fotoperiodismo, y de encontrarse los indicios suficientes la carpeta de investigación sería declinada a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Fiscalía General de la República (FGR).

Mientras tanto, la indagatoria sigue a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida de la Fiscalía estatal.

La organización internacional Artículo 19 informó que han documentado el asesinato de 14 representantes de medios de comunicación en el estado de Chihuahua a partir del año 2000, sin contabilizar aún el crimen de “Tiger”, como era conocido el fotógrafo local.

La causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico por herida producida por proyectil de arma de fuego, con orificio de salida en el globo ocular izquierdo, según el resultado de la necropsia de ley.

Durante la conferencia de prensa el fiscal Salas mencionó que los peritos realizaban el análisis de la escena del crimen para establecer por dónde llegó la bala, si de adentro hacia afuera, debido a que el orificio de entrada del proyectil fue por el cráneo con salida por el globo ocular izquierdo. La bala impactó en el parabrisas del auto del mismo lado.

Esto permitirá establecer si el o los agresores viajaban con él y precisar la última ruta que tomó, antes de ser privado de la vida.

“Sí hay indicios que estamos investigando. No estaba el teléfono de él en el lugar, pero sí estamos trabajando con el área científica, con el área tecnológica”, dijo.

Los investigadores también estaban en contacto con la plataforma InDrive para obtener la información de quién fue la última persona que solicitó sus servicios, precisó.

Otra plataforma digital informó que el vehículo está registrado a nombre de otra persona, pero no presenta viajes en los últimos días. Colegas del fotógrafo informaron que Villagómez había realizado varios traslados a la ciudad de Chihuahua tiempo atrás.

También mencionaron, a condición del anonimato, que la precariedad económica de esta profesión por los bajos salarios obliga a los trabajadores de los medios de comunicación a tener más de un empleo para lograr subsistir.

El fiscal Salas dijo que no se activaron mecanismos de protección hacia el personal del periódico y dijo que éstos no fueron solicitados por el medio de comunicación.

De trato amigable

El asesinato de Ismael Villagómez Tapia, “Mayelo” o “Tiger”, como lo llamaban sus colegas, impactó a compañeros del periódico para el que ingresó a trabajar desde el pasado 26 de agosto del 2021, así como al gremio en general. Su trato amigable lo distinguía, compartieron sus amigos.

“Su desempeño era muy bueno. Era tranquilo, era un hombre muy, muy afable, y muy puesto a trabajar en lo que le dijeras, ‘yo cubro esto, yo cubro lo otro’, decía; siempre traía el celular en la mano igual que su cámara fotográfica con la que tomaba las fotos de cualquier cosa que se presentara”, dijo a El Diario Ramón Ortiz, subdirector del Heraldo de Juárez.

Ismael contaba con una amplia trayectoria al laborar en diversos medios de comunicación en esta ciudad, también ejerció en medios en la frontera de Nogales, Sonora, sin embargo, regresó a Juárez para estar con su familia. En varias ocasiones era acompañado en diversas coberturas por la menor de sus hijas.

La última vez que Ismael estuvo en las oficinas de la calle Ramón Corona, en la zona Centro, fue el pasado miércoles cuando llegó del municipio de Ahumada, a donde acudió para dar cobertura a diversos temas junto a la reportera Adriana Carreón.

“Llegaron como a las 5 o 6 de la tarde los dos, lo vi y le pregunté cómo les había ido y me dijo que bien, que todo bien, no comentó nada de amenazas o incidentes”, aseguró Ortiz.

“Su cobertura era básicamente Gobierno y la fuente agropecuaria, también cubría eventos de Gobierno del Estado y la iniciativa privada”, abundó.

Ayer los compañeros de Ismael dijeron desconocer de posibles amenazas en su contra o algún altercado que tuviera con alguien, ya sea en lo personal o en lo profesional.

Fotógrafo no reportó actividad extralaboral

El subdirector del periódico refirió que como jefe superior del reportero gráfico no fue oficialmente informado por Ismael de que laboraba como conductor de una plataforma, aunque, precisó, era algo que todos –como compañeros– conocían.

“De manera oficial, así que él me lo hubiera comunicado, no, no lo hizo, pero obviamente que en las pláticas con los compañeros salió el tema. Él dijo que en ocasiones, en su tiempo libre, se dedicaba a trabajar de chofer en la plataforma de transporte. Hasta ahí sabíamos, no cuándo lo hacía”, informó Ortiz.

Explicó que tras el asesinato de Ismael la Dirección Editorial sostuvo una reunión con el cuerpo de reporteros y fotógrafos, en la que les informaron del lamentable suceso y activaron los protocolos de seguridad internos.

Ayer descartó solicitar una sobrevigilancia a la empresa y personal de la empresa, más allá de la normal.

“No vamos a pedir sobrevigilancia, pero sí vamos a estar atentos ante cualquier suceso fuera de lugar. Ya activamos nuestros propios protocolos de seguridad internos y vamos a estar atentos de la seguridad no solamente de reporteros y fotógrafos, sino también del personal de Circulación, que anda por toda la ciudad en el reparto del periódico desde muy temprano”, agregó.

Reclamo de justicia

El crimen del Ismael, registrado a las 01:53 horas, como lo indica el folio 0705780133 recibido en el Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata (CERI), no es motivo para doblegarse, aseguraron ayer compañeros de El Heraldo de Juárez y de otros medios de comunicación.

Varios de ellos han cubierto el asesinato de colegas como Armando Rodríguez, Luis Carlos Santiago Orozco, del conductor de noticias Arturo Alba, del locutor Alan González, de Armando Guerrero, jefe de Mercadotecnia; de Lino Flores, encargado de Controles y de Alejandro Arriaga, escolta, estos cuatro últimos eran integrantes del equipo de Mega Radio, asesinados el 11 de agosto del 2022.

“Fue muy sorpresivo”, “es que no puedo creerlo”, fueron las frases de los reporteros que llegaron a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito donde se ofreció la conferencia de prensa para dar a conocer el hecho violento.

“Nos sumamos a la exigencia y al reclamo de muchas, muchas familias más de Ciudad Juárez, de pedir justicia y exigimos el esclarecimiento de estos hechos”, dijo Ortiz, quien mostró el lugar de trabajo del fotoperiodista asesinado y que luce vacío.

El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), dijo estar muy alarmado por los reportes del crimen del periodista.

“Hacemos el urgente llamado a las autoridades de investigar de forma inmediata, exhaustiva y creíble los hechos para determinar el móvil de este crimen. Cabe recordar que México sigue siendo el país más letal para periodistas en el hemisferio occidental, con niveles de impunidad que superan a los de muchos países en estado de guerra abierta”, manifestó Jan Albert Hootsen, director de CPJ.

Agregó que considerando la cercana apertura de la temporada electoral, es crucial que las autoridades mexicanas prioricen la seguridad de las y los periodistas en este país.

La organización internacional Artículo 19 dio a conocer que se mantienen pendientes del caso e hicieron un llamado a las autoridades del municipio de Juárez y al Gobierno del Estado para coordinarse con el Mecanismo de Protección a Periodistas y proteger a la familia de Ismael.

Además, reiteraron a las autoridades de los tres niveles de gobierno que estarán atentos a las investigaciones del caso.

“Nos mantendremos pendientes del caso y llamamos a las autoridades de gobierno la obligación de usar el Protocolo Homologado de Delitos Contra la Libertad de Expresión”, difundió A19.

En la calle Artículo 27, donde aún se encontraban los cordones de plástico amarillos con la leyenda “precaución”, se observaron cámaras de videovigilancia particulares. Al menos fueron ocho los aparatos detectados entre viviendas y negocios.

En el cruce de la calle Chiapas y Del 57 también se observó un equipo de videovigilancia de la Plataforma Centinela y que favoreció la investigación, la cual arrojó resultados positivos, a decir de los agentes investigadores.

