Era Brandon ‘objetivo prioritario’ para SSPM

Ciudad Juárez.- Brandon Iván C. C., de quien la Policía Municipal dio a conocer su aprehensión en cumplimiento de un mandato judicial la mañana del jueves, se convirtió en objetivo prioritario desde el martes, según reveló César Omar Muñoz Morales, jefe de la corporación local.

“Traíamos bastantes elementos en el tema de la búsqueda de esta persona. Lo localizamos a él y a otro hombre, que estaban ocasionándonos bastante trabajo. Espero que ambas personas se queden detenidas”, señaló el secretario de Seguridad Pública Municipal.

Dijo que fue el martes cuando se le fijó como objetivo luego de las mesas de trabajo interinstitucional operativas que se realizan en el Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata (CERI), donde la Fiscalía General del Estado, el Ejército y la Guardia Nacional, además de la policía estatal y local, exponen y fijan las estrategias y las personas de interés con que se trabajará durante los próximos días.

Además, recordó que C. C. (quien fue detenido junto con su hermano Bryan Alexis, también por una orden de aprehensión en su contra), fue ligado por la autoridad investigadora con Michelle Angélica P. V., deportada de El Paso, Texas, a Juárez el 15 de febrero para que enfrentara ante autoridades chihuahuenses procesos penales en su contra en relación con varios asesinatos perpetrados a finales del año pasado e inicios de este.

El jueves, tras su detención, Brandon Iván C. C. fue presentado ante un juez de control del Distrito Judicial Bravos por su presunta participación en los hechos contenidos bajo la causa penal 759/2024, el multihomicidio de cuatro hombres y secuestro de dos personas –una de ellas menor de edad– en el fraccionamiento Horizontes del Sur ocurrido el 1 de febrero de 2024.

El delito por el que fue acusado formalmente Brandon Iván C. C. ya contaba con un detenido, Ángel Alberto M. alias “El Diablo”, que fue señalado como coautor del multihomicidio y secuestro agravado desde el 11 de febrero.

Los datos de prueba aportados en la audiencia inicial destacaban el reconocimiento de las víctimas fatales: Abraham R. G., Irving Abraham M. J., José Alberto y su hermano Eliseo M. C.

También se expuso el resultado de las necropsias de ley que establecieron que los cuatro varones fallecieron de asfixia por estrangulamiento, que fueron maniatados y torturados.

Con base en las investigaciones ministeriales, se logró establecer que el jueves 1 de febrero, aproximadamente a las 05:00 horas, ingresaron con lujo de violencia al domicilio ubicado en la calle Arquitecto Luis Romero Soto número 115, las personas identificadas como Luis Carlos R., alias “El Compadre”, Brandon Iván C. C. alias “El Cuate” o “El Cobos” y Ángel Alberto M. alias “El Diablo”, en compañía de otras personas –hasta este momento no identificadas–.

Los hombres irrumpieron utilizando armas de fuego a la vivienda donde se encontraban las diversas víctimas y separaron a dos mujeres Marlene V. P., su hermana adolescente V. V. P y a J.A.M.C. a quienes encerraron en un cuarto de la casa mientras torturaban a los cuatro hombres, los cuales no lograron defenderse al ser superados en número y amagados con armas de fuego.

Después de los asesinatos, los secuestrados fueron llevados a la colonia Salvárcar, donde “El Diablo” llegó acompañado de Michelle Angélica P. V., señalada desde diciembre como líder de un grupo de “Artistas Asesinos”, encargados de al menos tres muertes sangrientas y la extirpación de órganos en adoración a La Santa Muerte.

Las víctimas de secuestro recibieron órdenes de desnudarse y bailar mientras eran filmadas. Luego fueron llevadas a otra casa, de la que lograron escapar y posteriormente rescatadas por agentes ministeriales, se dijo en la audiencia inicial de Ángel Alberto M.

La audiencia inicial, donde se formuló imputación y se fijó la medida cautelar para Brandon Iván C. C. fue llevada a cabo el pasado jueves. No obstante, trascendió que C. C. solicitó la duplicidad del término constitucional para reunir pruebas que permitan su liberación, por lo que será el 27 de febrero a las 10:00 de la mañana cuando se realice la continuación de la audiencia.

