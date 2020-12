Envuelve tragedia a otra familia juarense

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Eran las 9:25 horas cuando vecinos de las calles Peredo y Bernardo Balbuena, en la colonia Che Guevara comenzaron a ver fuego en una vivienda y reportaron la emergencia al número 911 para que enviaran a un equipo de Bomberos. Minutos después, tras una búsqueda entre muebles y escombros quemados, encontraron el cuerpo calcinado de Iker Yael García Muñoz, de 3 años de edad.

La tragedia impactó ayer a los fronterizos, muchos de los cuales alcanzaron a ver los negros nubarrones de humo formados por las llamas que, además, consumieron tres viviendas y dejaron a igual número de familias sin hogar.

En el sitio, minutos antes de que llegaran los elementos del Departamento de Bomberos, dos hombres se metieron a una de las propiedades para sacar a un adulto mayor que se negaba a dejar la casa; apenas alcanzó a tomar unos documentos y fue retirado de inmediato de la finca que ardía.

Desesperados, los vecinos tomaron cubetas que llenaron de agua para tratar de contener el fuego, que de manera rápida se extendió a otras casas contiguas construidas con madera.

Dos unidades de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) fueron las primeras en llegar y una jovencita les gritó desesperada que buscaran a Iker, un pequeño que estaba dentro de la casa donde comenzó el siniestro.

Después de varios minutos llegó la fatal noticia. El cuerpo del pequeño Iker, de apenas 3 años, fue localizado calcinado dentro de la vivienda, confirmó minutos después el director de Protección Civil, Efrén Matamoros Barraza.

Acaba el fuego con tres casas

Afectado por deceso del pequeño, el servidor público indicó que un capitán de Bomberos le comunicó la situación y luego ordenó retirar a vecinos y curiosos, para tender cordones de seguridad.

Los bomberos tardaron casi 20 minutos para sofocar el fuego que acabó con tres casas y las pertenencias de tres familias, que angustiadas veían las labores de los “tragahumo”.

Matamoros Barraza ayer hizo un enérgico llamado a los padres de familia para que asuman una mayor responsabilidad en el cuidado de sus hijos, al aseverar que no se puede dejar a los niños a cargo de otros menores.

El jefe de Protección Civil detalló que la madre de los menores salió de la casa y dejó a Iker al cuidado de su hermana de 11 años y dentro de la vivienda estaba un calentón de leña encendido, lo que derivó en el incendio de fatales consecuencias.

“No podemos entender que no tenemos que dejar a los niños cuidando niños. No tenemos que dejar solos a los niños con calentones, a los niños no podemos dejarlos solos ni un minuto, por favor padres entiendan eso… un minuto es demasiado”, dijo visiblemente afectado por el hallazgo del cuerpo quemado.

Datos de la Dirección de Protección Civil Municipal indican que del 1 de enero al 3 de diciembre se han registrado 574 incendios en viviendas, de los cuales 207 fueron por accidente.

En la presente temporada de frío es necesario que las familias fronterizas extremen precauciones y eviten dejar a los niños o adultos mayores solos, particularmente si tienen calentones o calefacciones encendidas.

La contingencia sanitaria determina que estos dos grupos de población vulnerable deben permanecer en casa, por lo que es necesario crear redes de apoyo para el cuidado de ellos.

El director de Protección precisó que hay que extremar todas las precauciones posibles ante las bajas temperaturas, especialmente con niños, adultos mayores y mascotas.

También pidió a la comunidad mantener una ventilación de 10 a 15 centímetros al encender algún calentón y evitar mantenerlos prendidos mientras duermen. Las personas que deseen pueden acudir a las instalaciones de Bomberos para que un experto revise sus calentadores y realice recomendaciones de instalación.

Además es necesario que los ciudadanos se mantengan hidratados, consuman alimentos con alto contenido en vitamina C y eviten exponerse a la intemperie y a los cambios bruscos de temperatura.

Si alguna persona requiere ser resguardada en un albergue de la ciudad debe llamar al 911.