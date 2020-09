Envían exhorto sobre la alerta de género

Ciudad Juárez— La fracción parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado envió un exhorto a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) a fin de que se declare la alerta de género contra las mujeres en Chihuahua, solicitada desde junio del 2019.

Los trabajos para declarar la alerta de género en el estado tienen casi dos año sin concretarse, a pesar de que existe un mandato presidencial y hasta un equipo de trabajo en la entidad para su conclusión en los municipios de Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Parral y Guadalupe y Calvo.

Desde el 1 del 2019, mediante decreto presidencial, se creó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con objeto de ejercer las atribuciones que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su Reglamento en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en los Estados Unidos Mexicanos.

Luego, el 1 de enero de este año se generó el acuerdo de admisibilidad por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres; después de ello el 17 de enero se celebró la reunión de trabajo de la sesión permanente del grupo de trabajo encargado del estudio y análisis de la situación de los derechos humanos de las mujeres en el estado de Chihuahua.

Para el 29 de enero se publicó el Lineamiento del Grupo de Trabajo para el estudio y Análisis de la Solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Chihuahua.

De enero a junio no se había generado ninguna acción para generar la alerta de género solicitada a pesar del confinamiento causado por la pandemia del Covid-19, la cual generó un alto índice de violencia contra la mujer.

El grupo de trabajo creado para atender la solicitud de alerta de género no ha concluido las investigaciones requeridas por “pereza”, ya que no quieren trabajar, no acuden a las colonias para levantar las estadísticas de la violencia hacia la mujer y por eso no hay avances, señaló la académica y feminista Gabriela Borunda.

La solicitud presentada desde hace más de un año está “atorada” en el paso 3 del mecanismo de alerta de género, publicado en la página oficial del Instituto Nacional de las Mujeres, donde hace alusión a la presencia de las investigadoras. En ese “momento” del proceso, llevan alrededor de un año y no ha sido posible destrabarlo a pesar de que en un principio se dijo que el proceso completo tardaría de 3 a 4 meses.

“Debemos ser preventivos, solicitar a la Comisión Nacional a través del grupo de trabajo se generen los mecanismos necesarios para erradicar el feminicidio, no es posible que a una sociedad tan lastimada como la chihuahuense por la desaparición de mujeres y niñas se omita por el Estado Mexicano a declarar esta alerta de género”, consideró el diputado local por Morena, Benjamín Carrera Chávez.