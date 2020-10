Envía CCE peticiones a AMLO a través de delegado

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Debido a que no fue recibido por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Juárez el viernes, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) insistirá en hacerle llegar una lista con propuestas en beneficio para la localidad.

Rogelio González Alcocer, representante local del CCE, recordó que la cerrazón del Gobierno federal para un diálogo entre el presidente de la república y la iniciativa privada local impidió que pudieran entregarle un documento que planeaban darle en persona.

“No queríamos que nos invitara a sus eventos, sino un acercamiento de dos minutos con el presidente para que nos recibiera el documento con las propuestas de campaña que tiene inconclusas”, expresó.

“Hacer una vista a Ciudad Juárez y no tener un encuentro con los empresarios no habla muy bien de que le interese estar con los empresarios”, resaltó.

Dicho escrito aborda temas como la homologación de los precios de la gasolina, la continuidad del Decreto de Estímulos Fiscales para la Frontera Norte, la devolución rápida del IVA, así como los autos “chuecos”.

El presidente del CCE dijo que el sobre ya fue entregado al delegado Juan Carlos Loera de la Rosa para que él mismo se encargue de dárselo al presidente.

El viernes, Eduardo Ramos Morán, representante de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Juárez, manifestó que los empresarios fueron ignorados por representantes del Gobierno federal para entregar dichas peticiones.

“Nos dejaron en visto, como se dice coloquialmente; el delegado de Programas de Bienestar en Chihuahua no nos respondió y no nos acercamos porque no estábamos en la lista de invitados”, mencionó.

