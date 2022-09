Entrego un PAN renovado y reforzado: Joob Quintín

Luego de casi cuatro años de una gestión al frente del Comité Directivo Municipal (CDM) panista en Juárez, hoy los militantes blanquiazules eligen a quien los dirigirá por los siguientes tres años.

En la misma asamblea, el actual presidente del CDM, Joob Quintín Flores Silva, presentará un informe de su gestión ante la militancia panista, previo a la elección de su nuevo o nueva dirigente.

El Diario: Joob, terminas una gestión al frente del Comité Municipal de Juárez, ¿qué entregas? ¿Cómo recibiste el partido y cómo lo entregas?

Joob: Es muy importante destacar qué se recibió y qué se está entregando, hace casi cuatro años que la militancia de Ciudad Juárez me otorgó su voto de confianza, hoy entrego un PAN completamente remodelado, tanto en su interior como en su exterior y no sólo los espacios para poder trabajar, no solamente hablo de la remodelación física del edificio, sino también de la reestructura que se hizo al interior del PAN, hoy el PAN goza de unidad, no unidad por decreto, sino una unidad que fuimos construyendo día a día, en el diálogo, en la concordia.

El Diario: ¿Retomaste las tradicionales juntas de los miércoles?

Joob: Se habían olvidado, y cada miércoles ininterrumpidamente hemos tenido nuestra junta, por la pandemia se suspendieron obviamente pero fueron a través de la redes sociales, a través de Zoom, y luego ya regresamos al modelo presencial, donde los militantes pueden expresarse, pueden platicar con el presidente, y recurrimos a una nueva modalidad, invitamos diferentes líderes de Coparmex, de la Canieti, de Canaco, catedráticos de la propia universidad, expresando los temas y el militante puede participar, nosotros por eso nos acercamos a los panistas de esta manera cada miércoles de manera puntual, y yo creo francamente que es de las cosas que más voy a extrañar de ser presidente.

El Diario: No solamente entregas un edificio remodelado, funcional, hablas también de la militancia. ¿Creció la militancia del PAN en estos casi cuatro años?

Joob: Bueno, ahorita van a tener derecho a voto mil 113 militantes, debido a que, por la pandemia, se suspendió el trámite de afiliación, regresamos después de pandemia y hemos tenido más de 70 cursos. De hecho, en este momento se imparte uno y con eso vamos a estar llegando a la cifra de casi mil 800 afiliados, es decir, un 70 por ciento más, y no solamente es la remodelación del edificio, es la restructuración integral que voy a entregar, ya que recibí un PAN con dos regidores en el Cabildo y voy a entregar uno con seis regidores, que es la fuerza opositora en el Ayuntamiento. En las elecciones locales pasamos de una cobertura de 60 por ciento en las casillas a una del 94 por ciento, y pasamos de 64 mil votos en 2018 a 120 mil votos en 2021, dos diputaciones locales y una federal, los resultados del trabajo realizado hablan por sí mismos, vamos por la ruta correcta.

El Diario: ¿Cómo se logró todo eso?

Joob: Sobre todo manteniendo contacto con la militancia, un partido con vinculación con la sociedad, un partido con las cámaras empresariales, con las iglesias, mucha comunicación con representatividad, un partido cercano a la gente, pero si a alguien hay que reconocer el trabajo no es un servidor solo, es a mi equipo de trabajo, esos jóvenes talentosos que voy a dejar de herencia para el partido.

El Diario: Hablas de un PAN vivo que además está en plena alianza electoral y política con otros partidos aquí en la ciudad. ¿Cómo está esa alianza electoral?

Joob: Acabamos de realizar hace un par de meses un foro por la democracia, un foro en defensa de la democracia y de las instituciones que nos garantizan democracia y legalidad, en una alianza con el PRI, con el Partido Verde, yo impulsé ese foro y esa alianza cien por ciento convencido y lo digo porque provengo de un partido con un ADN indiscutiblemente democrático.

El Diario: El domingo hay una votación para elegir a tu sucesor o sucesora. ¿Qué se espera de ese evento?

Joob: Yo espero bastante participación, se va a hacer una asamblea confiable con una presidencia imparcial, yo le deseo el mayor de los éxitos a la compañera Xóchitl, al compañero Ulises Pacheco y a todos los aspirantes al Consejo Nacional con una participación buena, fluida y fortalecida.

El Diario: ¿No existía en el PAN esa participación buena, fluida y fortalecida?

Joob: Hemos trabajado mucho en eso, por ejemplo, realizamos unas mesas de trabajo con la participación de líderes del partido, expresidentes municipales, incluso participó el exgobernador Pancho Barrio, funcionarios estatales, municipales, con muy valiosas aportaciones basadas en su experiencia y el resultado fue un programa denominado Gobernanza Base Cero, que es replantearnos la ciudad, sus problemas y sus soluciones, es desarrollar un plan de Gobierno alterno para ponerlo al servicio de la actual administración municipal y de los juarenses.

El Diario: Mucho trabajo y sin embargo, tomaste la decisión desde el inicio de tu gestión de no cobrar un salario por el cargo como presidente del CDM. ¿Por qué?

Joob: Efectivamente, nunca recibí una prestación económica del PAN, todo lo que se hizo, se hizo con mucho respeto y con un profundo amor a Acción Nacional. Me voy satisfecho y con la plena certeza de que no me guardé nada para el mañana, ser presidente del PAN es el máximo honor que me ha tocado en la vida, por eso pienso que no tiene uno que venir aquí por un sueldo. Diría nuestro fundador Gómez Morín: “aquí nadie viene a triunfar ni a obtener, sino a buscar lo mejor para México”.

El Diario: ¿Te arrepientes de algo? ¿Te faltó algo por hacer?

Joob: El PAN siempre estará en crecimiento y evolución, tan dinámico como la sociedad misma, siempre habrá algo que hacer, pero sí aprovecho la pregunta para ofrecer una disculpa pública por los errores que haya podido cometer al impulso de los ímpetus propios de la juventud, pero creo que ya he alcanzado la madurez política a mis 33 años y me siento listo para aconsejar a mi partido desde una posición en el Consejo Estatal que estaremos buscando también en la asamblea del domingo.

El Diario: ¿Qué sigue para ti en esta carrera política?

Joob: Sigue coordinar el grupo de regidores del PAN, trabajar muy duro por la ciudad y desde esa trinchera aportar a mi partido y a Juárez.

El Diario: ¿Y si quien llegue a la dirigencia no te ratificara como coordinador?

Joob: Bueno, tenemos una excelente coordinación con los regidores que integramos los grupos edilicios, no pasaría gran cosa, todos los regidores estamos juntos, sería sólo un cambio de oficina eso sí, el refri es mío y me lo llevaría.

El Diario: ¿Algo que desees agregar para finalizar?

Joob: Agradecer a los medios de comunicación por su apertura, agradecer a los juarenses por estos años y, sobre todo, a la militancia panista; también quiero resaltar en esta entrevista que hay tres personas a las que les quiero agradecer, a las tres les debo todo lo que soy: primero a mis padres. Alfonso Flores y mi madre Carmen Silva. que con su apoyo amoroso hacen todo posible, y la persona más importante en mi vida: Dios, luz y guía en todos mis proyectos.