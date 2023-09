Entregarán 11.7 mdp a 22 escuelas aquí

Ciudad Juárez.- Más de mil millones de pesos ha entregado el Gobierno federal a escuelas de educación básica en todo el estado a través del programa La Escuela Es Nuestra (LEEN), afirmó la Delegación del Bienestar en un comunicado.

Indicó que sólo en esta etapa son 11 millones 700 mil pesos los que recibirán 22 escuelas en Ciudad Juárez.

Lo anterior se dio a conocer en la gira de trabajo de dos semanas que se está realizando por diferentes sectores de la ciudad, en especial las zonas más vulnerables, para conformar los Comités de Administración Participativa que administrarán el recurso económico otorgado por el programa LEEN.

Durante las actividades de conformación de comités en los preescolares Generación 2000, Cusárare y las escuelas primarias Josefa Ortiz de Domínguez y Carlos Monsiváis, el delegado Juan Carlos Loera expresó que los comités tienen como objetivo mejorar las escuelas, que es donde “vienen todos los días lo que más queremos, nuestros niños”.

Informó a madres y padres de familia que el comité está conformado por una presidenta o presidente, secretaria o secretario y una tesorera, la cual debe ser una madre de familia, pues éstas han probado su eficacia en administrar y hacer rendir más los recursos.

Destacó que será en aproximadamente dos meses cuando reciban la tarjeta del Banco del Bienestar con los recursos que van de los 200 mil a 600 mil pesos, de acuerdo con el número de alumnas y alumnos de cada plantel, aunque el grueso de las escuelas en Ciudad Juárez recibirán apoyos por 600 mil pesos.

Apoyos que son de mucha utilidad, toda vez que el dinero que llega a las escuelas es para pagar la luz, el agua. Agregó que si bien es cierto que se paga una aportación al inicio de clases, ésta no es suficiente, además de que no todos pueden pagar estas aportaciones, por lo que no es nada fácil para las escuelas obtener un recurso similar.

Son muchas las necesidades que hay en las escuelas y lo que se logra hacer es gracias a las mamás y papás de todas las generaciones, muchas de las cuales iniciaron con aulas móviles hasta que ya el Gobierno hizo la escuela, pero una vez construida, “ahora sí, háganle como puedan”, manifestó.

“Es hasta que llega este Gobierno que se crea este programa, pero en Chihuahua teníamos más de 5 mil, 5 mil 600 más o menos que no habían recibido un apoyo, entonces, ¿cómo le hacemos para que esto fluya rápidamente? O le hacemos como en el pasado, que era meter todo el dinero en una bolsa, concursarlo y que ganen los de siempre, unos cuantos políticos disfrazados de empresarios, ¿y qué ocurría? Pues que nunca llegaban los recursos”, sostuvo.

“Entonces la manera más fácil y rápida fue que el dinero se les entregara a ustedes, escuela por escuela”, agregó.

“Y tenemos comprobado, porque ya van más de 400 escuelas en Ciudad Juárez y llevamos casi cuatro mil en todo el estado, lo que ha sido una de las mejores ideas del presidente, porque además las mamás han hecho rendir el dinero”, finalizó.

