Entregan libros… a medio ciclo escolar

El Diario de Juárez / Madre de familia recibe el paquete de libros

Más de medio ciclo después, la primaria estatal Bucareli, ubicada en la colonia El Barreal, comenzó a repartir los libros de texto gratuitos a sus alumnos.

Ayer, maestros acompañados de la directora, Perla Cázares, colocaron en el exterior del plantel mesas y sobre ellas el material a repartir a los padres de familia, de hijos cursando de primero a sexto grado, quienes se bajaban del auto, portando cubrebocas, a recoger los impresos y luego se retiraban.

Cázares explicó que fueron citados en horarios escalonados, para evitar aglomeraciones.

Indicó que la tardanza en la repartición de los libros obedece a que éstos llegaron apenas a mediados de diciembre, unos días antes de la salida a vacaciones. Apenas el lunes 11 de enero pasado volvieron a clases presenciales en nivel básico en el estado.

La directora descartó que la tardanza en la llegada de los libros haya afectado el desarrollo de las clases a distancia.

“Nosotros hemos trabajado desde el primer día con el programa Aprende en casa”, el cual se apoya en diferentes plataformas de Internet y la televisión, afirmó. “Son necesarios los libros pero hemos encontrado la manera de ir soslayando esta necesidad”.

También dijo que entre dos y tres niños han mostrado comunicación intermitente, pero no ausentes totalmente como sucede en otras escuelas.

“Es mínima la cantidad. En esta escuela no ha habido niños con comunicación nula, y han sido pocos los niños que tienen rezago”.

La escuela tiene una matrícula estudiantil de 300 alumnos.

Cázares expresó que la pandemia, que cerró escuelas presencialmente, ha significado un reto tanto para maestros como para los niños.

“Para los niños, por no tener un salón de clases, no tener compañeros con quién jugar o compartir, y ha sido un reto tanto para padres como para maestros porque no habíamos trabajado de esta manera, todo lo aprendimos estrepitosamente para que no se nos quedara ningún niño sin educación”, dijo

“También ha sido de aprendizaje, porque los retos los hemos tomado con la mejor actitud posible porque a quienes estamos beneficiando es a los niños”, dijo finalmente.