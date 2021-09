Entregan imágenes de ladrones de Valle del Sol

Ciudad Juárez— Integrantes del comité de vecinos del fraccionamiento Valle del Sol entregaron al Ministerio Público las imágenes capturadas por las cámaras de videovigilancia del conjunto habitacional de las tres personas que el pasado viernes ingresaron a robar a los residentes de una de las viviendas y tras golpearlos los dejaron encerrados en la propiedad.

El fiscal de Distrito Norte, Jorge Nava López, informó que como parte de la investigación, los elementos obtuvieron las copias de los videos que captaron las cámaras del fraccionamiento, donde se aprecia el vehículo, al conductor y la identificación que presentó al momento de ingresar al lugar.

Nava López dijo que el personal del área de Inteligencia se encuentra realizando el análisis de las imágenes, además fueron requeridas las imágenes al Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata de la unidad vehicular.

También se está realizando el rastreo de algunos aparatos de telefonía celular, se dio a conocer.

Como se informó anteriormente tres hermanos crearon un negocio de venta de teléfonos celulares y estaban en la casa arrendada del fraccionamiento Valle del Sol cuando una pareja tocó la puerta.

Pensaron que algún vendedor había quedado con un cliente de hacer la entrega en el lugar, pero había olvidado avisar, ya que no realizan ventas al público en general en las oficinas.

Los supuestos clientes pidieron un iPhone 8. El menor de los hermanos fue a buscar el teléfono mientras los otros dos atendían a una mujer, obesa, morena, de cabello corto al hombro, lentes y tatuajes de letras, que iba acompañada de un hombre de tez morena cabello corto oscuro y grandes entradas en la frente y vestía una camisa blanca y un pantalón beige.

Tras ellos llegó un hombre armado que vestía una camisa azul y un pantalón caqui, de tez morena, cabello corto y oscuro. El arma corta era tipo revólver.

“Se fueron directo contra mi hermano mayor, lo golpearon en la cabeza para arrodillarlo”, narra la víctima. Luego la golpearon a ella y se fueron tras el menor.

Los asaltantes llevaban corbatas de plástico con las que ataron de pies y manos a los varones.

Al ver a sus hermanos sangrando y sometidos se cayó y empezó a convulsionarse de miedo; solo escuchó cuando la mujer obesa dio la orden: “mátala para que se calle”.

“El hombre con la pistola me dijo ‘si no te calla te voy a matar y me volteó en el piso y se subió arriba de mí, me puso las corbatas en las manos y los pies”, recuerda.

Cuando los hermanos estaban sometidos, el tipo del arma les gritó: “un amigo suyo los puso”.

Los ladrones se apoderaron de equipo de telefonía celular valuada en casi los 700 mil pesos, los aparatos personales de los hermanos, sus carteras y otras pertenencias personales.

Los afectados ofrecen una recompensa a quien aporte datos que permita la captura de los agresores, por lo que cualquier información pueden hacerla llegar al correo lecencieue@gmail.com.