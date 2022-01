Entregan cuerpo equivocado; ahora buscan a menor vivo

Ciudad Juárez.— A una semana de que reportaron la desaparición de su hijo Kevin Adrián León Contreras, de 14 años de edad, y a cuatro días de que se les informara que el mismo 18 de enero su cadáver fue localizado en un baldío, la familia del menor vivió un viacrucis al darse cuenta de que el cuerpo que recibieron no era el del adolescente.

Ayer por la tarde la Fiscalía General del Estado (FGE) inició con la búsqueda del menor en vida, y quien de ser localizado carecería de identidad legal al ser emitido un certificado de su defunción por parte de la representación social. También ayer por la tarde se reactivó la pesquisa para dar con su paradero.

Tras la entrega del cadáver equivocado, la Fiscalía General del Estado (FGE) primero responsabilizó a la empresa funeraria, después a la familia y finalmente dio a conocer que se reanudó la búsqueda de la persona viva. Por todo esto no hay personal sancionado.

Sin embargo, la serie de errores iniciaron después del reporte de ausencia del día 18, el mismo día que presuntamente lo privaron de la vida de un tiro en la cabeza. Días después la FGE notificó a la familia que había un cuerpo con características físicas que coincidían con el adolescente por lo que la madre en dos ocasiones no lo reconoció.

Fue el padre quien el día 22 de enero identificó el cuerpo, sin embargo, ante la duda razonable se practicaría el examen de ADN, al menos así lo informó la tarde del lunes el vocero de la FGE, Óscar Márquez, quien dijo que el cadáver permanecería en el Servicio Médico Forense (Semefo).

Ese mismo día y sin resultado de ese examen, el Ministerio Público autorizó la salida del cadáver a la funeraria Ríos; la familia al ver el cuerpo se inconformó al descubrir que no era el menor.

Una tía de Kevin, explicó que la madre de la víctima identificó a través de fotografías el cuerpo de su hijo como la personas que fue localizada el 18 de enero en el fraccionamiento Roma, pero no le permitieron verlo de manera física cuando fue trasladado del Servicio Médico Forense (Semefo) a la funeraria, por esa razón decidió abrir la caja y fue cuando se percató que se trataba de otra persona.

“El otro muchacho tiene como entre 18 y 20 años de edad, tenía muchos balazos en el cuerpo, tenía incluso puesta la ropa que mi hermana le había llevado”, mencionó la mujer de quien se omite su nombre.

Javier García, jefe de Servicios Periciales, dijo a El Diario que la función de la institución es garantizar certeza al momento de la identificación de los cuerpos.

“Nosotros entregamos el cuerpo, pero en ese acto se entregaron dos cuerpos más a la misma funeraria que llevó a cabo el intercambio del cuerpo, nosotros ya entrevistamos a la familia, entrevistamos a los papás y pues nos confirmaron que el cuerpo que entregamos sí es el de su hijo”, aseguró por la mañana.

Esto, después de que la familia convocó a medios de comunicación a una protesta afuera del Semefo para exponer las irregularidades que prevalecían en el caso de Kevin.

El titular de la Dirección de Servicios Periciales y la FGE a través de su área de Comunicación Social reiteraron que el error había sido de la funeraria Ríos.

Magda Ríos, propietaria de la empresa, refutó tales versiones. Explicó que cuando se recogen los cadáveres en Semefo, éstos llevan un número de registro del Sistema de Ingresos y Egresos de Cadáveres (SIEC).

“En ese nos basamos nosotros para identificar el cuerpo con el protocolo que nos envía la Fiscalía, con la identificación previa que realiza la familia”, dijo molesta por la afectación que la autoridad ocasionó a la empresa.

“Yo no conozco a la persona fallecida. Yo recojo el cuerpo, me dan el protocolo, llega la familia hace el contrato; yo me baso en el reconocimiento que se hace por parte de la familia ante la Fiscalía”, agregó.

El cuerpo del hombre desconocido permaneció varias horas en una de las sucursales de la Funeraria Ríos, que fue recogido posteriormente por personal del Semefo.

Ante esto, la familia regresó al Semefo donde se les dijo que no sabían dónde estaba el cuerpo.

“Regresamos al Semefo y ya buscaron en todos los cuerpos, no es ninguno, ahora dicen que el de la foto no es, en caso resumido Kevin está perdido”, mencionó.

La familia dijo que no sabían si el cuerpo fue entregado a otra familia por lo cual permanecían en la incertidumbre.

“Se nos hace extraño porque ellos tienen fotos de cuando lo encontraron y por qué no nos dan razón del cuerpo… ¿Por qué no nos dejaban abrir la caja?”, expresó.

Agregó que la madre del menor pretendía denunciar a la Fiscalía General del Estado por esa negligencia, ya que además del dolor de perder a su hijo tuvo que enfrentarse a no poder recuperar su cuerpo para darle una sepultura digna. “Mi hermana está sufriendo mucho por no saber quién lo tiene”, mencionó.

Pese a identificación del cadáver por fotografías, ahora la Fiscalía lo busca vivo.

En un último comunicado de prensa la Fiscalía informó que realiza una investigación en torno a lo sucedido, de lo que se desprenden las siguientes situaciones: la entrega del cuerpo se realiza en función de la declaración del familiar, Jerardo L. T., como ha sido reconocido por parte de la familia.

El joven de iniciales K.A.L.C., continúa en calidad de desaparecido y se reanuda su búsqueda y la persona cuyo cuerpo fue entregado a la familia, a través de la funeraria, continúa en calidad de desconocido, por lo que se realizan las investigaciones correspondientes”, se indicó.

El caso

• El 18 de enero se reporta la ausencia del menor Kevin Adrián León Contreras, de 14 años

• Cuatro días después informan a la familia que el mismo 18 de enero su cadáver fue localizado

• En dos ocasiones la madre no logra identificarlo

• El 22 de enero el padre del menor identifica los restos; se informa que se practicaría examen de ADN para dar certeza

• Ese mismo día y sin resultado del examen, el Ministerio Público autoriza la salida del cuerpo a la funeraria

• En el lugar la familia descubre que el cuerpo no corresponde al del menor

• Servicios Periciales culpa a la funeraria del error

• La propietaria de la empresa refuta la versión y explica que cuando se recogen los cadáveres en el Semefo, éstos llevan un número de registro del Sistema de Ingresos y Egresos de Cadáveres

• El cuerpo del hombre, que permanece en calidad de desconocido, es llevado de nuevo al Semefo mientras que los restos de Kevin no se encuentran

• La FGE reanuda la búsqueda del menor y reactiva la pesquisa