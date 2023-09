Entregan apoyos a grupo de mujeres embarazadas

Ciudad Juárez.- Diana Michel Rodríguez, de 19 años, se encuentra en el cuarto mes de gestación, proceso que ha sido difícil sobrellevar debido a la situación económica que pasa por este momento.

Ella vive en el kilómetro 33 y llegó para recibir apoyo por parte de la fraternidad católica Caballeros de Colón a la asociación Vida y Familia, A. C. (Vifac).

La agrupación religiosa entregó ayer alimentos y productos para las 17 mujeres embarazadas y sus bebés que atiende la asociación.

Diana terminó la secundaria y vive con sus padres, pero aún tiene sueños por cumplir para sacar a su hijo adelante, mencionó.

“Por los kilómetros hay líderes de colonias y les pregunté, ahí fui con un profesor, es el que me trajo a Vifac para que me dieran cosas, porque la situación es difícil, mi papá trabaja en la maquila y no gana los suficiente, yo ahorita no estoy trabajando, pero me gustaría estudiar algo, o trabajar ya cuando tenga a mi hijo”, expresó.

Walter Centeno López, canciller de la fraternidad dijo que reunieron alimentos y varios productos para las madres y sus bebés, con el programa de donación ‘Cuna de la esperanza’.

La recolección la hicieron desde el mes de julio en la parroquia de Todos los Santos, que preside el sacerdote Amadeo Ruiz Moya, mencionó.

“Lo que buscamos es que la chicas no tengan su embrazo frustrante, o que sea problemático, y que sepan que hay esperanza”, dijo Centeno López.

Explicó que en esta frontera la agrupación trabaja en los consejos de la parroquia del Señor de la Divina Providencia, la parroquia de Santo Niño y en la parroquia del Señor de la Misericordia.

La fraternidad apoya con alimentación a personas de bajos recursos que padezcan alguna discapacidad o se encuentren en una situación de vulnerabilidad.

Por su parte, Michel Araiza Sánchez, directora de Vifac, dijo que ayudan a las mujeres de entre 15 y 28 años de edad manera externa y también trabajan con las embarazadas que hay en la Casa del Migrante.

Explicó que en la asociación dan asesorías para que se atiendan durante el parto con IMSS-Insabi y, en el caso de las migrantes, se encargan del traslado para la atención médica.

En la organización también se les provee de artículos de limpieza para el bebé, ropa, ayuda alimentaria y capacitaciones laborales en el rubro de la cosmética para que puedan tener un ingreso extra, comentó la directora.

“Las asociaciones hemos sufrido estragos por la pandemia, estamos solventándonos únicamente por donativos y, entonces, estamos ayudando a las mujeres embarazadas, pero todo se empezó a acabar”, expuso Araiza Sánchez.

